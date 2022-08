Office Work: लंच ब्रेक नंतर तुम्हालाही येतोय ऑफिसच्या कामाचा कंटाळा? करा 'हे' सोपे उपाय

धकाधकीच्या आयुष्यात सगळ्यांची सकाळच्या ऑफिसच्या घाईने पळापळ सुरू असते. अशात अनेकदा बऱ्याच जणांना ऑफिसमध्ये गेल्याच्या काही वेळात झोपेची डुलकी येत असते. एका रिसर्चनुसार ऑफिस जाणारे ५ पैकी २ लोकं झोपेच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. वेळेवर न झोपणे, उशीरा झोपणे यामुळे अनेकांना ऑफिसमध्ये झोप येत असते. लंच ब्रेकमध्येही अनेकांना झोप येते. अनेकांना त्यामुळे बॉसची बोलणीही खावी लागतात. हे थांबवण्यासाठी हे काही उपाय फायदेशीर ठरेल. (Do these thing to say bye bye to your sleep)

गाणी ऐका

ऑफिसमध्ये तुम्हाला झोप येत असल्यास म्यूझिक ऐकणं चांगलं ठरतं. विशेष म्हणजे तुम्हाला रिफ्रेश करणारी गाणी ऐका. सॅड म्यूझिक ऐकल्यास तुमचं मूड आणखी ऑफ होऊ शकतं. त्यामुळे तुम्हाला आनंद देणारी, प्रसन्न करणारी गाणी ऐका.

कॉफी प्या

कॉफीमध्ये कॅफिन असतं. ज्यामुळे बॉडीला इस्टंट एनर्जी मिळते. त्यामुळे तुम्हाला झोप येत असेल तर कॉफी प्या. त्यामुळे तुमची झोप जाईल. चहाने अॅसिडीटी,गॅस होऊ शकते. त्यामुळे कॉफी उत्तम उपाय आहे.

अॅक्टिव्ह राहा

तुम्हाला ऑफिसमध्ये एक्सरसाइज करता येणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला झोप येत असेल तर जागेवर बसून राहू नका. तुमच्या बॉडीला अॅक्टिव्ह करण्यासाठी थोडे फिरा. भरपूर पाणी प्यायल्यानेही आपण फ्रेश राहातो.

पूर्ण झोप घ्या

जर तुमची झोप पूर्ण होत नसेल तर तुम्ही काम करू शकणार नाहीत. त्यामुळे अनेकदा डोकेदुखी वाढते. तुमची झोप पूर्ण होणार नाही तर तुम्हाला आठवडाभर थकवा जाणवेल. त्यामुळे वेळेवर झोप पूर्ण करण्याची आणि वेळेवर झोपण्याची सवय लावा.