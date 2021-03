जर तुम्हाला हाताच्या कोपराचा कोरडेपणा,काळपटपणा घालवायचा असेल तर करा हे उपाय

कोल्हापूर : सहसा स्त्रिया त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि मानाच्या भागाकडे जास्त लक्ष देतात. परंतु शरीराचे काही अवयव देखील आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष होते . या शरीराच्या अवयवांपैकी एक म्हणजे कोपर. स्त्रिया आपल्या कोपरांना मऊ आणि सुंदर बनविण्यासाठी क्वचितच काहीही करतात. अशा परिस्थितीत योग्य काळजी न घेतल्यामुळे ते कोरडे होऊ लागतात आणि फुटू लागताच. इतकेच नाही तर त्यातही बर्‍यापैकी काळेपणा येण्यास सुरुववात होते. उन्हाळ्याचा हंगाम आला असल्याने आपण स्लीव्हलेस आउट फिट्ससाठी हाफ-स्लीव्ह्ज घालण्यास सुरुवात केली असेल. अशा पोशाखांमध्ये, आपली कोपर देखील स्पष्टपणे दृश्यमान आहे. म्हणून जर ती कोरडी किंवा काळी असेल तर आपणास हे नक्कीच आवडणार नाही.

तर, आज या लेखात आम्ही आपल्या कोपराची काळजी घेण्यासाठी पाच सोप्या पध्दतीबद्दल सांगत आहोत, ज्याचा अवलंब करून आपण आपल्या कोपरांना व्यवस्थित होतील. जेव्हा कोरड्या आणि मृत त्वचेच्या पेशी त्वचेवर जमा होतात, तेव्हा हे क्षेत्र उग्र व खडबडीत होतात. अशा परिस्थितीत मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकणे आणि त्यांना पुन्हा कोमल बनविण्यासाठी एक्सफोलिएट करणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच, जेव्हा कोपरची काळजी घेण्याची वेळ येते तेव्हा सर्वप्रथम त्यांनी उत्स्फूर्त व्हायला हवे. यासाठी आपण बाजारात सापडलेल्या स्क्रबचा वापर करू शकता किंवा आपण साखर, तेल आणि कॉफीच्या सहाय्याने घरी बनवलेले स्क्रब बनवून कोपरही वाढवू शकता. हार्ड कोल्ड वॉश किंवा साबणाच्या वापराने आपली कोपर कोरडी होऊ शकते. म्हणूनच, आपला कोपर स्वच्छ करण्यासाठी नैसर्गिक तेलाचा वापर करा. हायड्रेटिंग घटक असलेल्या बॉडी वॉशने आपण कोपर स्वच्छ करू शकतो.कोपर कोरडे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ते योग्यरित्या हायड्रेट न करणे. जर कोपर व्यवस्थित मॉइस्चराइझ केले नसेल तर ते फाटलेले आणि कोरडे दिसतील. म्हणूनच शॉवरनंतर नेहमीच पौष्टिक बॉडी लोशन लावा . हवामानाची पर्वा न करता, कोपरांची काळजी घेण्यासाठी शरीर लोशन वापरणे फार महत्वाचे आहे. सनस्क्रीन त्वचेसाठी संरक्षक थर म्हणून कार्य करते आणि सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते. तथापि, बहुतेक वेळा असे दिसून येते की महिला केवळ चेहर्‍यावर सनस्क्रीन लावतात , परंतु इतर शरीरावर सनस्क्रीन लावण्याची आवश्यकता नसते.मान, हात, कोपर आणि पायांवर सनस्क्रीन न लावण्यामुळे अतिनील किरणांमुळे त्वचा टोन आणि कोरडेपणा यासारख्या समस्या सुरू होतात. म्हणून जर आपल्या चेहर्‍यासारख्या कोपरची पूर्ण काळजी घ्यायची असेल तर बाहेर पडण्यापूर्वी आपण कोपर आणि इतर खुल्या भागात सनस्क्रीन लावावे. रात्रीची वेळ ही आपल्या शरीराच्या दुरुस्तीच्या मोडमध्ये असते आणि म्हणूनच आपल्याला शरीराच्या इतर भागासह कोपरांची योग्य काळजी घ्यावी लागत असेल तर रात्रीचा काळ हा सर्वोत्कृष्ट मानला जातो.यासाठी झोपायच्या आधी कोपरा वर थोडे पेट्रोलियम जेली लावावे. हे आपल्या त्वचेतील ओलावा लॉक करेल, जेणेकरुन सकाळी आपण पहाल की कोपर त्वचा नरम आणि गुळगुळीत होईल

Web Title: If you want to get rid of dry and torn corners care tips marathi news