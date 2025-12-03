Reading Books Tips: मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी पुस्तक वाचणे का महत्वाचे? जाणून घ्या

How Reading Affects Mental Health: आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात तणाव आणि मानसिक ताण सामान्य झाले आहे. यामुळे अनेकजण डिप्रेशन, किंवा व्यसनाच्या आहारी जातात आणि कोणतेही निर्णय घेताना चुका होतात..अशा वेळी काय करावे हे समजत नाही. शिक्षक आणि मेन्टॉर अनेकदा सांगतात की नियमित पुस्तक वाचत राहा. पण खरंच पुस्तक वाचणे का आवश्यक आहे? मन आणि पुस्तक यांचं नातं काय आहे? चला तर जाणून घेऊया..DRDO Internship 2025: DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिपची संधी, स्टायपेंडही मिळणार; येथे जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख.वाचनामुळे मन शांत राहतंपुस्तक वाचल्यास मन शांत होतं आणि तणाव कमी होतो. कथा, कादंबरी किंवा प्रेरक लेख वाचल्यास मनाला आनंद मिळतो आणि नकारात्मक विचारांपासून सुटका मिळते.मेंदू सक्रिय राहतो आणि विचारशक्ती वाढतेवाचन केल्याने मेंदू अधिक सजग राहतो. कल्पनाशक्ती वाढते, विचार अधिक स्पष्ट होतात आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता सुधारते. रोज काही मिनिटं वाचन केल्यास निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक तीक्ष्ण होते..भावनिक समज आणि नातेसंबंध सुधारतातवाचनामुळे भावनिक समज वाढते. इतरांच्या भावना आणि परिस्थिती समजून घेण्याची क्षमता विकसित होते, ज्यामुळे सामाजिक आणि वैयक्तिक नातेसंबंध अधिक सुसंगत राहतात.झोपेची गुणवत्ता सुधारतेझोपण्यापूर्वी पुस्तक वाचल्यास मन शांत होतं आणि दिवसभरचे ताण हलके होतात. यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि मन अधिक ताजेतवाने राहते..MPSC Exam Updates: एमपीएससी परीक्षा व नगरपंचायत मतमोजणी एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.थोडक्यात:रोज काही मिनिटं वाचन केल्यास मानसिक स्वास्थ्य सुधारते, मन प्रसन्न राहते आणि मेंदू सक्रिय राहतो. वाचनाची ही सवय आयुष्यात मानसिक आणि बौद्धिक दोन्ही दृष्ट्या फायदेशीर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.