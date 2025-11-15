Emotional Smartness at Workplace: करिअरमध्ये पुढे जायचंय? मग आधी शिकून घ्या ‘इमोशनल स्मार्टनेस’

Emotional Balance Tips for Professionals: भावनिक बुद्धिमत्ता आपल्या संपूर्ण जीवनाला योग्य दिशा देऊ शकते. तसेच आपल्या करिअरमध्ये, आपल्या कामाच्या ठिकाणी भावनिक चातुर्य हेदेखील एक महत्त्वाचे आणि उपयुक्त स्कील आहे.आपल्या कामाचे ठिकाण म्हणजे फक्त कामांची यादी, प्रोजेक्ट्स आणि डेडलाइन्स नसतात, तर त्याचबरोबर आपले सहकारी, टीम मेंबर्स, त्यांच्या भावना, आपल्या वरिष्ठांच्या अपेक्षा, आपल्या भावना, आपल्या अपेक्षा, आपल्या महत्त्वाकांक्षा या सर्व अदृश्य गोष्टीदेखील आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्याबरोबर सतत असतात..आपण कितीही कुशल, अध्ययनशील किंवा अनुभवी असलो, तरी इतरांबरोबर जेव्हा एकत्र काम करायचे असते, तेव्हा काम सुरळीत चालण्याची गुरुकिल्ली एकच भावनिक चातुर्य. त्याला आपण 'इमोशनल स्मार्टनेस' असेही म्हणू शकतो. करिअरमध्ये, भावनिक बुद्धिमत्तेवरोबर, भावनिक चातुर्य खूप महत्त्वाचे असते. मग या दोन्हीमध्ये नेमका फरक काय ते आधी बघुयात.भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे स्वतःच्या भावना ओळखणे, दुसऱ्याच्या भावना समजून घेणे, आपल्या भावना योग्यरित्या मांडणे, आणि आपला इमोशनल अवेअरनेस वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे. भावनिक चातुर्य म्हणजे परिस्थितीनुसार, आपल्या समोरच्या व्यक्तीनुसार, योग्य प्रतिसाद देणे आणि हे कौशल्य आपल्याला कामाच्या ठिकाणी शहाणे बनवते..Career Tips : करिअरमधील अडचणींवर मात करायचे? यशस्वी होण्यासाठी हे नियम लक्षात ठेवा!.आपल्या भावनांच्या अनेक छटा आहेत आणि या सगळ्या छटा समजून घेणे ही एक 'लाईफ लॉग प्रोसेस' आहे. आपण कायम भावनिक बुद्धिमतेचे विद्यार्थी असतो; पण कामाच्या ठिकाणी आपल्याला काही भावना, आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या प्रसंगांना कसे मॅनेज करायचे, यासाठी भावनिक चातुर्याची गरज असते.बहुतेक वेळा कामाच्या ठिकाणी काही विशिष्ट भावना आपण वारंवार अनुभवतो, जसे राग, भीती, स्पर्धा आणि अहंकार. यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितींना योग्य रित्या कसे मॅनेज करायचे, यासाठी भावनिक चातुर्य पाहिजे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर राग, भीती, स्पर्धा आणि अहंकारात शहाणपण जपण्याची कला म्हणजे भावनिक चातुर्य..राग : त्वरित प्रतिक्रिया, की विचारपूर्वक प्रतिसाद ?कामावर राग येणे नैसर्गिक आहे. डेडलाईनचा ताण, सहकाऱ्याचे दुर्लक्ष, चुकीची मेल, अपूर्ण माहिती, अपमानास्पद संभाषण अशा अनेक गोष्टी कामाच्या ठिकाणी घडत असतात. मग यामुळे रागाच्या भारत लिहिलेली इमेल, किंवा रागाच्या भरात केलेले संभाषण, आणि मग त्यातून होणारे गैरसमज हे अधिक गुंता निर्माण करतात; पण आपण हे सगळे काही टाळू शकतो. भावनिक चातुर्य म्हणजे काही उपयुक्त 'hacks' काही उपयुक्त सूत्रे आपल्याला यात मदत करतात.राग आल्यावर पाच सेकंदाचा नियम -थांबा, श्वास घ्या, आणि परिस्थितीकडे एक पाऊल मागून बघा. बऱ्याचदा, आपल्याला राग व्यक्त करायची गरज नसते, तर आपल्या सहकाऱ्यांना फक्त स्पष्टता द्यायची असते.मनात राग असताना, कोणताही मेसेज, ई-मेल शक्यतो टाळावेत. थोडा वेळ थांबून, मन शांत झाल्यावर मग आपली मते मांडावीत. ही एक सवय, आपल्याला अनेक अनावश्यक वादांपासून दूर ठेवते.कुणी जर चूक केली असेल, किंवा तुमच्याशी नीट संभाषण केले नसेल, कधी काही अपमानास्पद बोलले असेल, तर राग शांत झाल्यावर फीडबॅक द्यावा. त्या क्षणी फीडबॅक न देता, जेव्हा आपण मन शांत झाल्यावर फीडबॅक देतो, तेव्हा आपण योग्य अधिकारवाणीने ते संभाषण करू शकतो..भीतीनवीन कामात, नवीन नोकरीत, नवीन करिअरमध्ये भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. मला हे जमेल का? माझ्याकडून काही चूक तर होणार नाही ना?, मला कुणी यावरून कमी लेखले का? असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येणेही साहजिक आहे. अशा वेळेला दोन सूत्रे खूप उपयोगी ठरू शकतात पहिले सूर म्हणजे, स्वतःला हे आश्वासन देणे, की फारफार तर काय होईल, मी एकदा चुकेन, आणि चूक होणे काही अपराध नाही.म्हणून चूक करण्याची भीती न ठेवणे आणि दुसरे सूत्र, मी कुणाचीतरी मदत देखील घेऊ शकते. मदत मागण्याचा संकोच सोडला तर अनेक गोष्टी सहज सॉल्व्ह होऊ शकतात..Career Guidance: करिअर निवडताना गोंधळ उडतोय? मग श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या या ७ शिकवणी नक्की वाचा!.स्पर्धा : प्रेरणा की तुलना ?स्पर्धा चांगली, जेव्हां ती स्वतःबरोबर असते. कारण तो आपली प्रगती करते; पण तुलना सुरू झाली की ती त्रासदायक प्रतिस्पर्धा बनते. कामाच्या ठिकाणी खरी स्पर्धा इतरांशी नाही, स्वतःशी असते; मी कालपेक्षा आज काय चांगले केले?मी माझी कौशल्ये कशी वाढवते आहे?मी माझा दृष्टिकोन सकारात्मक कसा ठेवेन ?इतरांची प्रगती पाहून आपण प्रेरित होऊ शकतो, चिंताग्रस्त नाही. आणि स्वतःची प्रगती बघून आपण आणखी सकारात्मक होतो..अहंकार : अडथळा की आरसा ?'मीच बरोबर', 'माझ्याशिवाय काही होत नाही', 'हे माझे काम, माझे श्रेय', हे माझे काम नाही' अशा प्रकारच्या सगळ्या विचारांना बाजूला ठेवता येणे खूप आवश्यक आहे. अहंकार हा कामातील सर्वांत मोठा अदृश्य अडथळा असतो. जेव्हा अहंकार असतो तेव्हा आपण एखादी व्यक्ती 'काय म्हणते आहे' यापेक्षा, 'कोण म्हणते आहे' याला जास्त महत्त्व देतो. कामात खरे नेतृत्व म्हणजे श्रेय सामायिक करणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे..आयुष्य बदलणारी ही ८ पुस्तकं प्रत्येकाने वाचलीच पाहिजेत.कामाचा दर्जा फक्त प्रेझेंटेशन, टार्गेट्स किंवा ईमेलने ठरत नाही. तो ठरतो - आपण लोकांना कसे वागवतो, आणि वेगवेगळ्या परिस्थिती कशा मॅनेज करतो यावरून. कामाच्या ठिकाणी लागणारे भावनिक चातुर्य आपण कसे विकसित करतो यावर आपल्या प्रगतीचा वेग अवलंबून असतो. राग, भीती, स्पर्धा आणि अहंकार हे कामाच्या ठिकाणचे निःशब्द परीक्षक आहेत. ते तपासतात, की आपण भावनांच्या पातळीवर किती परिपक्व आहोत? आणि भावनिक चातुर्य आपल्याला शिकवते, की बुद्धिमत्तेबरोबर इमोशनल स्मार्टनेस देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. कामाचे जग बदलत आहे; म्हणून एक यशस्वी करिअर घडवण्यासाठी, 'मानसभान' ठेवून भावनिक चातुर्य देखील जरूर विकसित करा. 