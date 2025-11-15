लाइफस्टाइल

Emotional Smartness at Workplace: करिअरमध्ये पुढे जायचंय? मग आधी शिकून घ्या ‘इमोशनल स्मार्टनेस’

How to Improve EQ at Workplace: कामाच्या ठिकाणी राग, भीती, स्पर्धा आणि अहंकार यांना समजून हाताळण्यासाठी ‘इमोशनल स्मार्टनेस’ हे करिअरमध्ये पुढे जाण्याचे सर्वात प्रभावी कौशल्य आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Emotional Balance Tips for Professionals: भावनिक बुद्धिमत्ता आपल्या संपूर्ण जीवनाला योग्य दिशा देऊ शकते. तसेच आपल्या करिअरमध्ये, आपल्या कामाच्या ठिकाणी भावनिक चातुर्य हेदेखील एक महत्त्वाचे आणि उपयुक्त स्कील आहे.

आपल्या कामाचे ठिकाण म्हणजे फक्त कामांची यादी, प्रोजेक्ट्स आणि डेडलाइन्स नसतात, तर त्याचबरोबर आपले सहकारी, टीम मेंबर्स, त्यांच्या भावना, आपल्या वरिष्ठांच्या अपेक्षा, आपल्या भावना, आपल्या अपेक्षा, आपल्या महत्त्वाकांक्षा या सर्व अदृश्य गोष्टीदेखील आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्याबरोबर सतत असतात.

