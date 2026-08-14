Independence Day Wishes in Marathi: "झंडा ऊँचा रहे हमारा..." स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तुमच्या प्रियजनांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि देशभक्तीपर संदेश!

Independence Day Wishes: १५ ऑगस्ट म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतो तो तिरंगा, देशभक्तीची गाणी आणि स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह! यंदा भारत आपला ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालये आणि घराघरांत तिरंगा फडकवला जातो. स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची आठवण काढत हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.या खास दिवशी आपल्या मित्र-मैत्रिणींना, कुटुंबीयांना आणि जवळच्या व्यक्तींना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देण्याचीही अनेकांची इच्छा असते. सोशल मीडियावर स्टेटस किंवा पोस्ट शेअर करण्यासाठी तुम्हीही सुंदर आणि मनाला भिडणारे देशभक्तीपर संदेश, कोट्स आणि शुभेच्छा पाठवू शकता..रंग तिरंग्याचा, गर्व भारताचा!चला एकत्र येऊन साजरा करूया हा उत्सव आपल्या स्वातंत्र्याचा.स्वातंत्र्यदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! विविधतेतील एकता ही आपली शान आहेम्हणूनच माझा प्राणप्रिय भारत देश महान आहेजय हिंद!.भारत आज चौथीआर्थिक महासत्ता बनला,अभिमान आहे मला माझ्या देशाचासर्व भारतीय बांधवाना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा...! स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्यासर्व वीर जवानांना व क्रांतिवीरांना कोटी कोटी प्रणाम.स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो! जय हिंद!.हा तिरंगा आपल्या प्राणांपेक्षाही प्रिय आहे,याच्या सन्मानासाठी आम्ही सर्व काही पणाला लावू.स्वातंत्र्यदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! जय हिंद! विजयी विश्व तिरंगा प्यारा उचा रहे हमारामाझ्या भारत मातेच्या चरणी नमनसर्व भारतीय बांधवाना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा...! देशाचा मानतीन रंगांत रंगलेला तिरंगाहीच आमच्या देशाची शान!स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.आपल्या देशाची शांतता, समृद्धी आणि अखंडता कायम राहो.चला, एक जबाबदार नागरिक बनून देशसेवेचे वचन घेऊया.स्वातंत्र्यदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! देशभक्तांच्या बलिदानामुळेस्वतंत्र झालो आम्ही,कोणी विचारल्यावर गर्वाने सांगतो,भारतीय आहोत आम्ही!स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.बलसागर भारत होवो,विश्वात शोभूनी राहोस्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! ज्यांनी लिहिली आझादीची गाथात्यांच्या चरणी ठेवितो माथास्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.मातीच्या सुगंधात तिरंग्याचा मान आहे,भारत माझा देश आणि भारतच माझी शान आहे.देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्यासर्व वीर जवानांना मनापासून सलाम! जय हिंद! रंग, रूप, वेश, भाषा जरी अनेक आहेत,तरी सारे भारतीय एक आहेत…80 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.भारताची संस्कृती,विविध धर्म,सर्वात मोठी लोकशाही,असलेल्या देशाला माझे नमनसर्व भारतीय बांधवाना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा...! रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाने ज्यांनी रचला हा इतिहास,त्या भारतमातेच्या सुपुत्रांना आमचा शतशः प्रणाम!स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.