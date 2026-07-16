घरातील हिरवाई : छोटी बाग; मोठं आनंदविश्व

स्मिता खिरोडेगर्दीच्या आणि धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकाला मनःशांती देणारी एखादी खास जागा असते. माझ्यासाठी ती जागा म्हणजे माझी छोटीशी बाग. आकाराने लहान असली तरी माझ्यासाठी ती निसर्गाने नटलेले सुंदर आनंदविश्व आहे..माझ्या बागेत ३५ विविध प्रकारची झाडे आहेत. माझ्या बागेत विविध रंगांची गुलाबाची फुले, रानजाई, मोगरा, कुंद, सदाफुली, जास्वंद, निशिगंध, लाल लिली (ॲमेरीलिस), बटरफ्लाय प्लांट (ऑक्सॅलिस) आणि गुलबक्षी यांसारखी फुलझाडे आहेत. तुळस, कोरफड, गवती चहा, ओवा, पुदिना आणि बेल यांसारख्या औषधी वनस्पतीही माझ्या बागेचे वैभव वाढवतात. याशिवाय स्नेक प्लांट, मनी प्लांट आणि स्पायडर प्लांट यांसारखी घरातील हवा शुद्ध ठेवणारी झाडे, तसेच टर्टल वाइन, टँगल्ड हार्ट, कोलिअस, जेड प्लांट आणि मोरपंखी यांसारख्या शोभेच्या वनस्पतीही माझ्या छोट्याशा बागेला एक वेगळेच सौंदर्य प्राप्त करून देतात..या प्रत्येक झाडाची काळजी घेणे, त्यांना पाणी घालणे, खत देणे, नवीन पालवी फुटताना पाहणे आणि फुलांनी बहरताना अनुभवणे यामध्ये मला अवर्णनीय आनंद मिळतो. इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा फुलांच्या अद्भुत सुगंधाने भारावून जाणे मला अधिक आवडते. जणू ही झाडे माझ्या प्रेमाला प्रतिसाद देत आपल्या फुलांनी, सुगंधाने आणि हिरवाईने माझे आयुष्य अधिक सुंदर, प्रसन्न आणि आनंदी बनवतात. मी खऱ्या अर्थाने फुलवेडी आहे. फुलांचे मनमोहक रंग, त्यांचा दरवळणारा सुगंध आणि त्यांचे निरागस सौंदर्य मला नेहमीच भुरळ घालते..झाडांची आवड मला लहानपणापासूनच आहे. आमच्या घराच्या मागे मोठी बाग होती. त्या बागेत पेरू, सीताफळ, लिंबू, डाळिंब यांची झाडे होती. हंगामात एवढी फळे यायची, की आम्ही मोठ्या टोपल्या भरून ती शेजाऱ्यांना वाटायचो. बालपणी रुजलेला हा छंद आजही तितक्याच उत्साहाने जोपासत आहे. आयुष्यात कितीही व्यग्र असले, कामांचा कितीही ताण असला, तरी मी माझ्या झाडांसाठी थोडासा वेळ नक्की काढते. त्या काही क्षणांत दिवसाचा सारा थकवा नाहीसा होतो आणि मन पुन्हा प्रसन्न होते. फुलांच्या सुगंधाने आकर्षित होऊन फुलपाखरे, भुंगे, मधमाश्या आणि छोटे-छोटे पक्षी माझ्या गॅलरीत ये-जा करत असतात. त्यांच्या मधुर किलबिलाटाने आणि सततच्या चिवचिवाटाने परिसर आणखी प्रसन्न होतो. माझी बाग दिवसेंदिवस अधिक समृद्ध व्हावी, यासाठी नवनवीन फुलझाडांची लागवड करण्याचे विचार माझ्या मनात सतत घोळत असतात..आजच्या यांत्रिक जीवनात झाडांशी असलेले नाते आपल्याला निसर्गाशी जोडून ठेवते. माझी बाग मला केवळ सौंदर्य देत नाही, तर शांतता, समाधान आणि सकारात्मक ऊर्जा देखील देते. म्हणूनच माझी ही छोटीशी बाग माझ्यासाठी सर्वात सुंदर आणि आवडती जागा आहे. हिरवाईची ही साथ आयुष्यभर अशीच फुलत राहो, हीच मनापासून इच्छा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.