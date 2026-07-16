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घरातील हिरवाई : छोटी बाग; मोठं आनंदविश्व

गर्दीच्या यांत्रिक जीवनात छोट्याशा घरगुती बागेतून निसर्गाशी जुळलेलं नातं, फुलांचा दरवळ, पक्ष्यांची किलबिल आणि हिरवाईतून मिळणारी मनःशांती
A small home garden with flowering, medicinal and ornamental plants can bring peace, positivity and joy to everyday life.

A small home garden with flowering, medicinal and ornamental plants can bring peace, positivity and joy to everyday life.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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स्मिता खिरोडे

गर्दीच्या आणि धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकाला मनःशांती देणारी एखादी खास जागा असते. माझ्यासाठी ती जागा म्हणजे माझी छोटीशी बाग. आकाराने लहान असली तरी माझ्यासाठी ती निसर्गाने नटलेले सुंदर आनंदविश्व आहे.

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