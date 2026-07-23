घरातील हिरवाई : स्फूर्तीचा झरा

आरती धुमाळमला बालपणापासूनच झाडे, रोपे, वेली, पाने, फुले यांच्या सहवासात रमण्याचे वेड होते. वयोमानानुसार तो छंद अंतरात घट्ट रुजत गेला. जीवनानंद मिळवण्यासाठी हा छंद उपयोगी पडत गेला. लहानपणी आई-वडिलांच्या घरापुढे प्रशस्त अंगण असल्याने वडिलांबरोबर बागकाम करण्याची सवय लागली. प्रशस्त अंगणात आंबा, वड, उंबर, पिंपळ, लिंब अशा पारंपरिक झाडांच्या सानिध्यात राहून विविध रंग, रूपे, गंध, आकाराची फुलांची सृष्टी निर्माण करण्याची, जोपासायची सवय जडली. .बदलत्या काळानुसार अंगण ही संकल्पना मागे पडून फ्लॅट सिस्टिमच्या आधुनिक घरात उपलब्ध मोकळ्या जागेनुसार व्हरांडा, बाल्कनी व टेरेस येथे छोटेखानी बाग फुलवली जाते व घरातल्या त्या हिरवाईचा आनंद लुटला जातो. मीसुद्धा वयाच्या साठीनंतर माझ्या स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये टेरेस गार्डन ही संकल्पना राबवली असून तिथे तऱ्हेतऱ्हेची झाडे, वेली लावून त्यांची काळजीपूर्वक निगराणी केली आहे. तेथील पाना-फुलांचा, लता-वेलींच्या हिरवाईचा मनभावन आनंद लुटत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.