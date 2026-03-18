Indore EV Fire Accident: इंदौरसारखी दुर्घटना टाळायचीये? मग इलेक्ट्रिक कार चार्ज करताना अजिबात करू नका 'या' 5 चुका

इंदौरमध्ये अलीकडेच एक भयंकर घटना घडली आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंगच्या सुरक्षिततेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. बंगाली चौकाजवळ एका घराबाहेर उभी असलेल्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये चार्जिंग दरम्यान शॉर्ट सर्किट झाला आणि आग इतक्या वेगाने पसरली की घरातील गॅस सिलिंडरही फुटले. या भयंकर अपघातात ८ कुटुंबीयांचा मृत्यू झाला. ही घटना केवळ धक्कादायक नाही, तर इलेक्ट्रिक कार वापरताना आणि चार्ज करताना आपण कोणत्या चुका टाळाव्यात, याबाबत जागरूक राहणे किती महत्त्वाचे आहे हेही दर्शवते..सुरक्षिततेसाठी या गोष्टी टाळा१. कारमध्ये बसून चार्ज करू नकाचार्जिंग करताना स्वतः किंवा मुलांना कारमध्ये बसू देऊ नका.कार चार्जिंग करताना तिच्या जवळच थांबा; काही कामासाठी गेल्यावर कार उघड्यावर सोडू नका.२. एक्सटेंशन केबल वापरू नकाकाही लोक घरात कार चार्ज करताना एक्सटेंशन केबल किंवा बोर्ड वापरतात.त्यामुळे जास्त दबाव पडल्यास केबल गरम होऊ शकते आणि शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो..EV कडे वाढता कल, पण सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न! दुर्घटनेनंतर मंत्र्यांचा इशारा; चार्जिंगला लावून झोपलेल्या कुटुंबातील 8 जण जिवंत जळाले.३. सामान्य सॉकेटवर चार्ज करू नकाघरातले सामान्य स्विच किंवा वायरिंग कार चार्जिंगसाठी योग्य नाहीत.शक्यतो 15A चा सॉकेट किंवा वॉल बॉक्स वापरा.४. संपूर्ण रात्री चार्जवर ठेवू नकारात्री झोपायला जाण्यापूर्वी कार चार्जवर ठेवू नका.चार्जिंग पूर्ण झाल्यानंतर चार्जर काढा आणि स्विच ऑफ करा..५. सुरक्षित ठिकाणी चार्ज कराकार चार्ज करताना तिला कोरड्या आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवा.पाणी, ओलसरपणा किंवा पावसात चार्जिंग करणे टाळावे..EV Fire: 'डिजिटल लॉक'मुळे मृत्यू झाला? EV आगीमुळे एकाच कुटुंबातील आठ जण कसे जळाले? घराबाहेरही पडता आलं नाही