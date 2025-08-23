लाइफस्टाइल

खंबीरपणाचा आदर्श

सगळ्यांनाच आपली आई महत्त्वाची असते. माझी आई पंधरा-सोळा वर्षांची असतानाच तिचं लग्न झालं. ती २६ वर्षांची असताना माझ्या वडिलांनी आत्महत्या केली.
actress dipti dhotre
actress dipti dhotresakal
दीप्ती धोत्रे, अभिनेत्री
Updated on

सगळ्यांनाच आपली आई महत्त्वाची असते. माझी आई पंधरा-सोळा वर्षांची असतानाच तिचं लग्न झालं. ती २६ वर्षांची असताना माझ्या वडिलांनी आत्महत्या केली. मागे आम्ही चार बहिणी आणि एक भाऊ होतो. मी सहा वर्षांची होते आणि माझा भाऊ फक्त तीन महिन्यांचा. त्यानंतर वडिलांच्या जागी आईला इरिगेशन डिपार्टमेंटमध्ये नोकरी लागली.

Loading content, please wait...
lifestyle
mother
actress
Determination

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com