International Men's Day 2026 on November 19: दरवर्षी १९ नोव्हेंबर हा दिवस जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन' (International Men's Day) म्हणून साजरा केला जातो. कुटुंब, समाज आणि देशाच्या जडणघडणीत पुरुषांनी दिलेले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय योगदान सन्मानित करणे, तसेच त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिना'च्या विरोधात किंवा स्पर्धेत नसून, पुरुषांना भेडसावणाऱ्या समस्या, ताणतणाव आणि असमानतेवर प्रकाश टाकण्यासाठी साजरा केला जातो. .आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन २०२६ ची थीम (Theme 2026)यंदा आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन आपले २८ वे वर्ष साजरे करत आहे. २०२६ या वर्षासाठी "द फ्युचर इज एव्हरीवन" (The Future Is Everyone - भविष्य सर्वांचे आहे) ही विशेष थीम निश्चित करण्यात आली आहे. ही संकल्पना सहा वर्षांपूर्वी अमेरिकन लेखिका लिसा ब्रिटन यांनी मांडली होती.आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, ही थीम सर्वांना पुरुषांच्या योगदानाची दखल घेण्याचे आणि त्यांना पाठिंबा देण्याचे एक उदार निमंत्रण देते. यातून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशकता, समानता आणि उदारमतवादाचा संदेश दिला जात आहे..Men In Relationships: पुरुषांना रिलेशनशिपमध्ये आवश्यक वाटतात 'या' 5 गोष्टी, पण कधीच होत नाहीत व्यक्त.या दिवसाचा इतिहास आणि भारतातील सुरुवातआंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाची अधिकृत सुरुवात १९९९ मध्ये त्रिनिदाद आणि टोबॅगो येथील 'युनिव्हर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडिज'चे इतिहास विषयाचे प्राध्यापक डॉ. जेरोम तिलकसिंग (Dr. Jerome Teelucksingh) यांनी केली. तेव्हापासून दरवर्षी १९ नोव्हेंबरला हा दिवस साजरा केला जातो. आज जगातील ८० हून अधिक देशांमध्ये हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. भारतात या दिवसाची सुरुवात करण्याचे श्रेय दोन मुलांची आई असलेल्या उमा चल्ला यांना जाते. बंगळुरूस्थित 'सेव्ह द इंडियन फॅमिली फाउंडेशन' या संस्थेच्या संस्थापक असलेल्या उमा चल्ला यांनी २००७ मध्ये भारतात पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली. तसेच 'आंतरराष्ट्रीय बालक दिन' (International Boys' Day) सुरू करण्यामागेही त्यांचा मोठा पुढाकार राहिला आहे..आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाचे नेमके महत्त्व काय?कर्तव्य आणि योगदानाचा सन्मान: आपल्या आयुष्यात वडील, भाऊ, पती किंवा मित्र अशा विविध भूमिकांमधून पुरुष अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असतात. समाजाच्या भल्यासाठी त्यांनी केलेल्या कष्टांचे कौतुक करण्याची आणि त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे.मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर भर: पुरुष अनेकदा आपल्या भावना किंवा दुःख उघडपणे व्यक्त करत नाहीत. पुरुषांचे भावनिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी हा दिवस समर्पित आहे.गंभीर विषयांवर खुली चर्चा: पुरुषांचे मानसिक आरोग्य, कामाचा ताण, समाजाच्या अवाजवी अपेक्षा आणि पुरुषांमधील वाढते आत्महत्येचे प्रमाण यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर मोकळेपणाने संवाद साधण्यासाठी हा दिवस एक व्यासपीठ निर्माण करतो..Men Health Risks : 'हे' 5 गंभीर आजार महिलांपेक्षा पुरुषांना जास्त होतात; जाणून घ्या कोणते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.