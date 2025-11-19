International Men's Day: अल्फा, बीटा की सिग्मा... पुरुषांनो तुम्ही कोणत्या पर्सनॅलिटी टाईपमध्ये मोडता?

Men's Day Special: प्रत्येक वर्षी १९ नोव्हेंबरला आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. हा दिवस पुरुषांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याबद्दल, त्यांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल आणि समाजातील त्यांच्या योगदानाबद्दल विचार करण्यास प्रेरित करतो.आजच्या आधुनिक युगात मानसिक आरोग्य, कुटुंबाच्या सामायिक जबाबदाऱ्या, वैयक्तिक महत्त्व या सर्व गोष्टींना समान महत्त्व दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन आपल्याला पुरुष आणि मुलांना दररोज कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची जाणीव करून देतो..हा दिवस पुरुषांच्या भावना, अडचणी आणि त्यांना येणाऱ्या तणावाबद्दल खुलेपणाने बोलण्यास प्रोत्साहन देतो. वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे समाज अधिक समावेशक आणि सहाय्यक कसा होऊ शकतो, यावरही भर दिला जातो.आज याचनिमित्ताने पुरुषांच्या काही पर्सनॅलिटी टाईप्सबद्दल जाणून घेऊया..Men Health Risks : 'हे' 5 गंभीर आजार महिलांपेक्षा पुरुषांना जास्त होतात; जाणून घ्या कोणते?.पुरुषांचे पर्सनॅलिटी टाईपअल्फाया व्यक्तिमत्वाचे पुरुष धाडसी, निर्भय आणि आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्वात एक नैसर्गिक आकर्षण असते, ज्यामुळे ते जिथेही जातात तिथे लोक त्यांच्याकडे आपोआप आकर्षित होतात. अशा पुरुषांमध्ये जन्मतः नेतृत्वगुण असतात. टीमला दिशा देणे, निर्णय घेणे, पुढाकार घेऊन आव्हानांना सामोरे जाणे यात ते कधीच मागे राहत नाहीत. अल्फा पुरुष जबाबदारी घेण्यास किंवा निर्णय घेण्यास अजिबात घाबरत नाहीत; उलट कठीण परिस्थितीतही ते स्वतः पुढे येऊन गोष्टी हाताळतात. या पुरुषांमध्ये अधिकाराची ताकद जास्त असते, ज्यामुळे ते इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरतात..बीटाहे पुरुष भावनिक आणि संवेदनशील असतात, ज्यामुळे ते इतरांच्या भावनांना सहजपणे समजून घेतात. त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची क्षमता जास्त असल्यामुळे ते स्वतःबद्दल जास्त विचार करतात आणि निर्णय घेताना दडपण अनुभवतात. ते सुरक्षित आणि स्थिर गोष्टी निवडतात, मोठी जबाबदारी घेण्यापेक्षा. कठीण निर्णय घेताना त्यांना स्वतःवर पूर्ण विश्वास नसतो, त्यामुळे ते दुसऱ्यांवर अवलंबून राहतात. हे पुरुष नाती चांगल्या पद्धतीने जपतात आणि त्यांच्या आयुष्यातील अल्फा पुरुष त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी असतात, ज्यामुळे त्यांच्यासोबत चांगली मैत्री जुळते..Men's Mental Health : पुरुषही तुटतात; पण बोलत नाहीत; पुरुषांचे मानसिक आरोग्य ठरला ऐरणीवरचा विषय!.डेल्टाडेल्टा पर्सनॅलिटीचे पुरुष शांत स्वभावाचे, विश्वासू आणि प्रामाणिक असतात. हे पुरुष दिखावा करण्यापेक्षा मेहनत करण्यावर आणि सातत्यावर जास्त भर देतात. त्यांना प्रत्यके काम शिस्तबद्ध आणि जबाबदारीने करायला आवडते. मात्र, त्यांच्यात लीडरशिपची गुणवत्ता थोडी कमी असते. हे पुरुष टीममध्ये उत्तम काम करतात, पण निर्णय घेण्याची किंवा लोकांना नेमून देण्याची जबाबदारी ते स्वतःहून घेत नाहीत.गामाया पर्सनॅलिटीचे पुरुष दयाळू, अंतर्मुख(Introvert) असतात. त्यामुळे यांना मोठी गर्दी किंवा वाद-विवाद अजिबात आवडत नाही. तसेच त्यांना फक्त त्यांच्या निवडक लोकांसोबत वेळ घालवायला आवडतो.यांना स्वतःच्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करायला आवडतं. पण गामा पुरुष शक्यतो संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करतात. आणि अपयशाची भीती त्यांना जास्त जाणवते.साल .ओमेगाओमेगा पुरुष अनेकदा स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्यात किंवा जीवनाची स्पष्ट दिशा ठरवण्यात अनेकदा कमी पडतात. त्यांचा हेतू किंवा लॉन्ग टर्म गोल ठरलेला नसतो. त्यांच्याशी त्यांची स्वतःची स्पेस खूप मौल्यवान असते. म्हणूनच त्यांना एकटं राहायला फार आवडतं. हे सोशली ऍक्टिव्ह नसले तरी विचचारपूर्वक आणि स्वतःच्या पद्धतीने जगायला प्राधान्य देतात.सिग्मासिग्मा पुरुष स्वावलंबी, जिद्दी आणि मानसिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत असतात. त्यांना स्वतःच्या नियमांनुसार जगायला आणि काम करायला आवडतं. त्यामुळे ते सहज कोणाच्याही प्रभावाखाली येत नाहीत. त्यांना शो ऑफ करायला अजिबात आवडत नाही आणि ते कोणत्याही परिस्थितीशी पटकन जुळवून घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.