International Mountain Day 2025: आयुर्वेदाचा खजिना पर्वतातच लपलेला! निसर्गोपचारासाठी जाणून घ्या पर्वतांचे महत्त्व

Why Mountains Hold Special Importance in Ayurveda: दरवर्षी ११ डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला पर्वतांचे आपल्या जीवनातील महत्त्व, पर्यावरण, आपले आरोग्य याचं महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी साजरा केला जातो. पर्वतांवरची शुद्ध हवा, निसर्गसौंदर्य, शांतता, नैसर्गिक वातावरण आपसूकच आपल्या मनालाही शांत करते आणि शरीरालाही ताजतवानं वाटतं. महत्त्वाचं म्हणजे आयुर्वेदातील महत्त्वाच्या अनेक औषधी वनस्पती आपल्याला पर्वतांवरच मिळतात. आज आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त पर्वताचं आयुर्वेदातील महत्त्व जाणून घेऊया. .आयुर्वेदामध्ये पर्वतांना आहे विशेष महत्त्वआयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये अनेक पर्वतांच महत्त्व लिहिलेलं आहे. यात विशेषतः हिमालयाचं कौतुक जास्त केलं आहे. आयुर्वेदामध्ये ज्या औषधी वनस्पतींना विशेष मान आहे, अशा अनेक मूलभूत औषधी वनस्पती या थंडगार, स्थिर आणि शुद्ध वातावरणात वाढतात. आयुर्वेदानुसार पर्वताचं शांत, शुद्ध आणि संतुलित वातावरण वातदोष नियंत्रित ठेवायला मदत करतं. त्यामुळे योगा, ध्यानसाधना आणि आयुर्वेदिक उपचारांसाठी पर्वतीय भाग नेहमीच उत्तम मानला जातो.पुढे काही महत्त्वाच्या आयुर्वेदिक पर्वतीय वनस्पती, त्यांचे आरोग्यदायी फायदे आणि त्यांच्यापासून तयार होणारी पतंजली उत्पादने कोणती ते पाहूया..Dangers of Self-Medication in Ayurveda : आयुर्वेदाचे स्व-उपचार ठरू शकतात धोकादायक; डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा.शतावरी'Queen of Herbs' म्हणून ओळखली जाणारी शतावरी मुख्यतः महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष उपयुक्त आहे. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे, पचन सुधारणे, थकवा आणि ताण कमी करणे, हार्मोन्स संतुलित ठेवणे, प्रजनन आरोग्य (Reproductive Health) आणि रजोनिवृत्तीच्या (Menopause) समस्यांवर शतावरी रामबाण उपाय ठरते..जटामांसीदुर्मिळ आणि अत्यंत मौल्यवान अशी ही वनस्पती मेंदू आणि मज्जासंस्थेसाठी वरदान मानली जाते. जटामांसी अनेक आरोग्यदायी गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. ही वनस्पती ताण आणि चिंता कमी करून मन शांत ठेवण्यास मदत करते आणि मेंदूला आवश्यक संरक्षण देते. केसगळती, कोंडा, तसेच कमजोर केसांच्या मुळांवरही ती प्रभावीपणे कार्य करते. त्वचेवरील विविध प्रकारच्या संसर्गांवर उपयुक्त ठरणारी ही वनस्पती त्वचेचे आरोग्य सुधारते. यासोबतच, ती पचनसंस्थेला आधार देत पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते, त्यामुळे शरीर संपूर्णपणे ताजेतवाने आणि संतुलित राहते..Ayurvedic Kadha for Winter: थंडीमुळे सर्दी-खोकला आणि अंगही खाजतंय? 'हा' आयुर्वेदीक काढा आहे सुपर इफेक्टिव्ह!.जेष्ठमधगोड चवीची आणि थंड प्रवृत्तीची ही वनस्पती श्वसनसंस्थेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. ही पित्त व वातदोष संतुलित ठेवण्यास मदत करते आणि खोकला, घशाची खवखव किंवा इतर श्वसन तक्रारींवर उपयुक्त ठरते. याशिवाय, जेष्ठमध पचन सुधारण्यास, अल्सर आणि आम्लपित्त नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्याचे प्रतिजैविक (Antibacterial) आणि दाहशामक (Anti-inflammatory) गुणधर्म शरीरातील संसर्गांवर परिणाम करतात, तसेच थकवा आणि तणाव कमी करून शरीर व मनाला आराम देतात..अश्वगंधा'इंडियन जिनसेंग' म्हणून ओळखली जाणारी अश्वगंधा ही वनस्पती शारीरिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ताण कमी करून ही वनस्पती झोपेची गुणवत्ता सुधारते, शरीरसामर्थ्य आणि स्टॅमिना वाढवते, तसेच स्मरणशक्ती व एकाग्रता सुधारण्यास मदत करते. याशिवाय, अश्वगंधा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुद्धा उपयुक्त ठरते.