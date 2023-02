मुंबई : काही महिलांचा गर्भपात होतो किंवा काही महिलांना गर्भपात करायचा असतो, पण यासोबतच त्यांच्या मनात हा प्रश्न राहतो की गर्भपात झाल्यानंतर त्या पुन्हा गर्भधारणा करू शकतील की त्यांच्या गर्भधारणेवर परिणाम होऊ शकतो.

औषध किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे गर्भधारणा संपवणे याला गर्भपात म्हणतात. गर्भपात केल्याने स्त्रीच्या गर्भधारणेच्या किंवा पुन्हा गर्भवती होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत नाही किंवा भविष्यातील गर्भधारणेमध्ये गुंतागुंत होण्याचा धोकाही वाढवत नाही. (Is it possible to get pregnant again after abortion?)

फक्त काही प्रकरणांमध्ये समस्या उद्भवते

केवळ काही दुर्मिळ किंवा अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच स्त्रीला पुन्हा गर्भवती होण्यात समस्या येऊ शकतात. हे शस्त्रक्रियेच्या गर्भपाताच्या दरम्यान किंवा नंतर गर्भाशयाच्या अस्तरांना दुखापत किंवा नुकसान झाल्यामुळे असू शकते.

अशेरमन्स सिंड्रोम म्हणून ओळखली जाणारी ही स्थिती अत्यंत दुर्मिळ आहे आणि त्यावर शस्त्रक्रियेने उपचार केले जाऊ शकतात. यामध्ये, डॉक्टर गर्भाशयातून खराब झालेले ऊतक काढून टाकतात.

संसर्ग होऊ शकतो

जर एखाद्या महिलेच्या गर्भाशयात शस्त्रक्रियेनंतर संसर्ग झाला आणि त्यावर त्वरित उपचार केले गेले नाहीत तर भविष्यातील गर्भधारणा किंवा प्रजननक्षमतेला हानी पोहोचण्याचा थोडासा धोका असू शकतो.

हा संसर्ग अंडाशय, फॅलोपियन ट्यूबमध्ये पसरू शकतो आणि एक्टोपिक गर्भधारणा किंवा वंध्यत्वाचा धोका वाढवू शकतो. परंतु गर्भपाताच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये, अशा संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी गर्भपात करण्यापूर्वी डॉक्टर प्रतिजैविके देतात.

गर्भपातानंतर तीव्र ओटीपोटात दुखणे, तीव्र ताप, रक्तस्राव, दुर्गंधीयुक्त योनीतून स्राव इत्यादी लक्षणे आढळल्यास, तुमच्या डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधावा.

प्रेरित गर्भपात

गर्भपात म्हणजे प्रारंभिक अवस्थेत गर्भधारणा संपुष्टात आणणे, जे एकतर उत्स्फूर्त गर्भपात किंवा अनैच्छिक गर्भधारणेच्या बाबतीत प्रेरित समाप्ती असू शकते. येथे आपण प्रेरित गर्भपातासाठी स्व-गर्भपाताच्या परिणामांविषयी जाणून घेऊ.

पुन्हा गर्भवती होऊ शकते

साधा वैद्यकीय किंवा शस्त्रक्रिया गर्भपात भविष्यात गर्भधारणेच्या क्षमतेवर परिणाम करत नाही किंवा गर्भधारणेतेतील गुंतागुंत वाढवत नाही.

सर्व प्रथम, वारंवार शस्त्रक्रिया गर्भपात केल्याने गर्भाशयाच्या आतील अस्तरांना गंभीर ओरखडा होऊ शकतो, ज्यामुळे गर्भाशयाला इजा होऊ शकते, ज्यामुळे वंध्यत्व येते.

गुंतागुंत होऊ शकते

सर्जिकल गर्भपाताच्या गुंतागुंतीमुळे गर्भाशय किंवा गर्भाशयाला संसर्ग किंवा दुखापत होऊ शकते, ज्यामुळे गर्भधारणेवर परिणाम होऊ शकतो किंवा मुदतपूर्व प्रसूती आणि कमी वजन यांसारखी गुंतागुंत होऊ शकते.

वारंवार गर्भपात केल्याने पेल्विक इन्फेक्शन होऊ शकते जे नळ्या आणि अंडाशयांमध्ये पसरू शकते, भविष्यातील प्रजननक्षमतेवर परिणाम करू शकते किंवा ट्यूबल गर्भधारणेची शक्यता वाढते.