Intimate Life

मुंबई : आपल्या खासगी आयुष्याबद्दल फार कमी जोडपी एकमेकांशी मोकळेपणाने बोलतात. त्यामुळे हे खासगी आयुष्य अधिक चांगलं बनवायचं असेल तर काय करावं हे अनेकांना कळत नाही.

असे काही व्यायाम आहेत ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या लैंगिक आयुष्याचा चांगल्या प्रकारे आनंद घेऊ शकता. प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. गरिमा श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर यासंबंधीची माहिती शेअर केली आहे. (Do these simple exercises at home to boost your sex life)

१. प्लँक

प्लॅंक केल्याने आपल्या स्नायूंना बळकटी मिळते आणि ते केवळ पोटाच्या खालच्या भागाची अतिरिक्त चरबी कमी करत नाहीत तर या व्यायामाच्या मदतीने आपल्या शरीराचा खालचा भाग मजबूत होतो. जर हे स्नायू मजबूत राहिले तर लैंगिक संबंध ठेवताना शारीरिक क्षमता चांगली राहाते.

दिवसातून किमान १ मिनिट प्लॅंक धरून ठेवणे योग्य ठरेल. तुम्ही तुमच्या सहनशक्तीनुसार ते वाढवू किंवा कमी करू शकता. प्लँक बनवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. तुम्हाला सर्वात सोयीस्कर असलेल्यापासून सुरुवात करा.

२. जंप स्क्वॅट

पाय मजबूत करण्यासाठी जंप स्क्वॅट्स खूप चांगले सिद्ध होऊ शकतात. ते संपूर्ण शरीराला ऊर्जा देतात आणि त्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या शरीराचा समतोल राखू शकता. जर शरीराचे संतुलन योग्य असेल तर लैंगिक आयुष्य देखील चांगले राहते.

जंप स्क्वॅट्स सामान्य स्क्वॅट्सपेक्षा जास्त ऊर्जा बर्न करतात, म्हणून फक्त १०-१५ स्क्वॅट्सपासून सुरुवात करा आणि नंतर प्रमाण वाढवा.

३. पेल्विक फ्लोर व्यायाम

तुमच्या डॉक्टरांच्या मदतीने पेल्विक फ्लोअर एक्सरसाइज किंवा केगेल एक्सरसाइजबद्दल जाणून घ्या. दिवसातून २५ वेळा असे केल्याने तुमचे कोर स्नायू खूप मजबूत होतात आणि ते गर्भाशयासाठी देखील चांगले असतात.

पेल्विक फ्लोअरचा व्यायाम महिलांसाठी केव्हाही चांगला असतो, पण तो शरीरानुसारच करायला हवा. कोणता व्यायाम किती वेळ करावा याबद्दल तुमचे डॉक्टर तुम्हाला चांगली माहिती देऊ शकतात.

४. पुश अप

स्टॅमिना वाढवण्यासाठी पुश अप हा नेहमीच चांगला व्यायाम मानला जाऊ शकतो. दररोज १५-२० पुश अप्स केल्याने तुमच्या शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद वाढेल आणि तुमचा स्टॅमिना देखील वाढेल.

हे सर्व व्यायाम सोपे आहेत आणि कोणत्याही प्रॉप्सची आवश्यकता नाही. ते तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार घराच्या कोणत्याही भागात करू शकता. जर तुम्हाला पाठदुखी असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची शारीरिक समस्या असेल तर त्याबद्दल प्रथम डॉक्टरांशी बोला.