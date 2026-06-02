Afternoon Nap : पुण्यातली 'दुपारची झोप' खरंच फायदेशीर आहे का? वाचा काय सांगतात हृदयरोगतज्ज्ञ...

Cardiologist Explains Why a 20-Minute Nap Can Reset Your Brain: दुपारचं जेवण झालं की अचानक डोळे जड होऊ लागतात, कामात लक्ष लागत नाही आणि काही मिनिटे झोप घ्यावीशी वाटते. पुण्यात तर दुपारी १-४ ची वेळ आरामाचीच असते. पण ऑफिसमध्ये किंवा घरी असताना अनेकजण ही भावना दाबून ठेवतात, कारण दुपारची झोप म्हणजे आळशीपणाचं लक्षण असल्याचं त्यांना वाटतं. पण तुम्हाला माहित आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, दुपारची केवळ 15 ते 20 मिनिटांची झोप आपल्या आरोग्यासाठी मुळात चांगली असते. .नवी दिल्लीतील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. आलोक चोप्रा यांच्या मते, दुपारची छोटीशी झोप मेंदूसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. अनेक लोक दुपारी झोप घेताना अपराधी वाटून घेतात, पण योग्य वेळेत आणि मर्यादित कालावधीसाठी घेतलेली झोप शरीर आणि मेंदूला ताजेतवाने करण्यास मदत करते..दुपारची झोप का महत्त्वाची?तज्ज्ञ सांगतात की दुपारी शरीराच्या जैविक घड्याळामुळे (Body Clock) ऊर्जा नैसर्गिकरित्या कमी होते. विशेषतः दुपारी 2:30 च्या आसपास हा बदल जाणवतो. अशा वेळी 15 ते 20 मिनिटांची झोप घेतल्यास मेंदू तणावाच्या अवस्थेतून बाहेर येऊन स्वतःची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करण्याच्या प्रक्रियेत जातो..मेंदूला मिळतात हे फायदेमानसिक थकवा कमी होतोएकाग्रता वाढतेविचार करण्याची क्षमता सुधारतेतणाव कमी होण्यास मदत होतेकामाची उत्पादकता वाढू शकतेमन अधिक शांत आणि ताजेतवाने वाटते..किती वेळ झोप घ्यावी?तज्ज्ञांच्या मते, दुपारची झोप 15 ते 20 मिनिटांपर्यंत मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते. खूप वेळ झोपल्यास सुस्ती वाढू शकते आणि रात्रीच्या झोपेवरही परिणाम होऊ शकतो.दिवसभराच्या धावपळीत स्वतःसाठी काही मिनिटे काढून घेतलेली छोटीशी झोप तुमच्या मेंदूला आणि शरीराला नवसंजीवनी देऊ शकते. त्यामुळे पुढच्या वेळी दुपारी थकवा जाणवला, तर अपराधी वाटून घेण्याऐवजी काही मिनिटांचा आराम करण्याचा विचार करा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.