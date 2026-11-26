अभिनेत्री म्हणून अनेक भूमिका साकारण्याची संधी मिळते; मात्र काही भूमिका मनाच्या जवळच्या राहतात. माझ्यासाठी ‘जय देवा श्रीगणेशा’ या मालिकेतील माता पार्वतीची भूमिका अशीच अविस्मरणीय आहे. या भूमिकेने मला एक व्यक्ती म्हणूनही खूप काही शिकवले. माझा आधीपासूनच अध्यात्माकडे ओढा आहे. मी महादेवाची भक्त असल्याने माता पार्वतीची भूमिका माझ्या वाट्याला येणे, ही एक दैवी संधीच होती, असे मला वाटते..‘जय देवा श्रीगणेशा’ ही हॉटस्टारवरील मालिका स्वस्तिक प्रॉडक्शनची निर्मिती होती. पहिल्या लॉकडाउनच्या काळात या मालिकेचे सुमारे ४० दिवस चित्रीकरण झाले. या भूमिकेसाठी मी ऑडिशन दिली होती. मालिकेचे क्रिएटिव्ह हेड अमोल सुर्वे यांनी माझी निवड केली. भूमिकेची तयारी करताना माझे वाचन आणि आधीपासून असलेली महादेवाविषयीची माहिती उपयोगी पडली. मी ‘मेलुहा’ ही कादंबरीही वाचली होती. त्यामुळे या पात्राचा अभ्यास करताना मला विशेष आनंद झाला. मात्र, ही भूमिका साकारणे सोपे नव्हते. माता पार्वतीच्या वेशभूषेसाठी डोक्यावर तीन विग लावावे लागत. जड दागिने आणि आभूषणे घालून अनेक तास चित्रीकरण करावे लागायचे. तयार होण्यासाठीच तीन ते चार तास लागायचे. त्यातच कोरोनाची परिस्थिती असल्याने मास्क वापरणे आवश्यक होते. मात्र, कानातील जड दागिन्यांमुळे मास्क घालणेही कठीण व्हायचे. गुजरातमध्ये मोठ्या टीमसोबत चित्रीकरण सुरू होते. त्यामुळे आरोग्याची काळजी आणि संसर्गाचा धोका अशी अनेक आव्हाने होती. मी डाएटवर असल्याने अनेकदा चित्रीकरणादरम्यान चक्करही यायची. तरीही या सगळ्या अडचणींवर मात करत काम करण्याचा आनंद वेगळाच होता..विशेष म्हणजे, त्या काळात माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातही अनेक गोष्टी थांबल्या होत्या. पुन्हा नव्या उत्साहाने काम सुरू करण्याचा आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा माझा प्रयत्न सुरू होता. अशा वेळी ही भूमिका माझ्याकडे आली. माता पार्वतीच्या पात्रातील सात्त्विकता, पवित्रता आणि सकारात्मकता यामुळे मला खूप मानसिक बळ मिळाले. त्या पात्रातील दैवी शक्तीनेच मला कठीण परिस्थितीतून पुढे जाण्याची ऊर्जा दिली, असे मला वाटते.या भूमिकेमुळे माझ्यातील मातृत्वाची जाणीव अधिक प्रकर्षाने झाली. पार्वती ही आपल्या मुलांसाठी झटणारी, प्रेमळ आणि निखळ मनाची आई आहे. तिचा हा स्वभाव मला खूप भावला. या मालिकेतील एक प्रसंग माझ्यासाठी विशेष लक्षात राहिला आहे. गणेश आणि कार्तिकेय पृथ्वीप्रदक्षिणेसाठी निघतात, तेव्हा गणेश आपल्या आई-वडिलांची प्रदक्षिणा घालतो. त्या प्रसंगात मी दोघांना मिठी मारून रडते. हा सीन केल्यानंतर एका व्यक्तीने मला, ‘तू या दोघांची खरी आई वाटतेस,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. माझ्यासाठी ही खूप मोठी प्रशंसा होती. कारण त्या पात्रातील आईपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात मी यशस्वी झाले, याचे समाधान मिळाले. .या मालिकेतील सहकलाकार आणि संपूर्ण टीमचीही खूप चांगली साथ मिळाली. माता पार्वतीचा निखळपणा, तिचे मातृत्व आणि तिच्यातील आध्यात्मिक शक्ती मला नेहमीच प्रेरणा देत राहतील. त्यामुळे ‘जय देवा श्रीगणेशा’ ही मालिका आणि पार्वतीची भूमिका माझ्या आयुष्यात कायम विशेष स्थान राखून राहील. ही मालिका पुन्हा साकारण्याची संधी मिळाली, तर मला पुन्हा एकदा माता पार्वतीची भूमिका करायला नक्कीच आवडेल.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.