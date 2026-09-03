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Janmashtami Kids Dress Up: मुलांना राधा अन् कृष्णाचा लुक द्यायचायं? घरच्या घरी चिमुकल्यांना 'असे' द्या गोंडस रूप!

Krishna & Radha Dress Up Ideas Using Household Items: घरात असलेल्या साध्या वस्तूंचा वापर करून लहान मुलांना कान्हा आणि राधा राणीच्या रूपात कसे सजवायचे? वापरा या सोप्या ट्रिक्स...
Janmashtami 2026: Easy DIY Dress-Up Ideas for Baby Krishna & Radha

Janmashtami 2026: Easy DIY Dress-Up Ideas for Baby Krishna & Radha

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Dress Your Child as Krishna and Radha at Home: जन्माष्टमीच्या दिवशी घराघरांमध्ये चिमुकल्यांना 'बाळगोपाळ' किंवा 'राधा राणी'च्या रूपात सजवण्याची एक वेगळीच उत्सुकता पालकांमध्ये असते. बाजारातून महागडे आणि टोचणारे कपडे विकत घेण्याऐवजी, घरात असलेल्या साध्या अन् सोप्या वस्तूंचा वापर करून तुम्ही तुमच्या मुलाला आकर्षक, सुंदर आणि अतिशय कम्फर्टेबल लुक देऊ शकता.

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