Janmashtami Kids Dress Up: मुलांना राधा अन् कृष्णाचा लुक द्यायचायं? घरच्या घरी चिमुकल्यांना 'असे' द्या गोंडस रूप!

Dress Your Child as Krishna and Radha at Home: जन्माष्टमीच्या दिवशी घराघरांमध्ये चिमुकल्यांना 'बाळगोपाळ' किंवा 'राधा राणी'च्या रूपात सजवण्याची एक वेगळीच उत्सुकता पालकांमध्ये असते. बाजारातून महागडे आणि टोचणारे कपडे विकत घेण्याऐवजी, घरात असलेल्या साध्या अन् सोप्या वस्तूंचा वापर करून तुम्ही तुमच्या मुलाला आकर्षक, सुंदर आणि अतिशय कम्फर्टेबल लुक देऊ शकता..नटखट कान्हासाठी सोप्या स्टेप्सदुपट्ट्यापासून बनवा मऊ धोती: कान्हाच्या पोशाखासाठी पिवळा, नारंगी किंवा क्रीम रंगाचा कॉटन किंवा सिल्कचा दुपट्टा वापरा. तो मुलाच्या कंबरेभोवती व्यवस्थित गुंडाळून धोतीचा लुक द्या. बाजारातील रेडीमेड कपड्यांपेक्षा हा कॉटनचा कपडा लहान मुलांसाठी अधिक आरामदायक ठरतो.घरच्या घरी बनवा मोरपिसाचा मुकुट: एका पातळ पुठ्ठ्याची (कार्डबोर्ड) पट्टी कापून मुलाच्या डोक्याच्या मापाचा बँड बनवा. त्यावर पिवळा किंवा सोनेरी कागद चिकटवून मध्ये मोरपीस लावा. हवी असल्यास त्यावर गोटा-पट्टी किंवा छोटे चमकणारे खडे लावू शकता..कागदापासून बनवा सुरेख बासरी: जुन्या वर्तमानपत्राची गोल गुंडाळी करून त्याला बासरीचा आकार द्या. त्यावर रंगीत कागद किंवा रिबन गुंडाळा. कडांना छोटे लटकन लावल्यास बासरी हुबेहूब बाजारासारखी दिसेल.चंदन-कुंकवाचा सुरेख टिळा: मुलाच्या कपाळावर चंदनाचा 'U' आकाराचा टिळा लावून मध्ये कुंकवाची बिंदी लावा. हातावर आणि पायांवर लाल आलता (कुंकू) लावल्यास कान्हाचे रूप अधिकच खुलून दिसते.लोण्याची मटकी: छोटी मातीची मटकी घेऊन त्याला रंग द्या किंवा त्यावर गोटा-पट्टी चिकटवा. मटकीत वरच्या बाजूला कापूस भरल्यास ती ताजी साय किंवा लोणी असल्यासारखी दिसते..'राधा राणी' लुकरंगबेरंगी लेहंगा किंवा स्कर्ट: मुलींसाठी घरात उपलब्ध असलेला कोणताही रंगीबेरंगी लेहंगा-चोली किंवा लखलखणारा स्कर्ट-टॉप वापरा.दुपट्ट्याची ओढणी: हलका कॉटन किंवा नेटचा दुपट्टा डोक्यावरून किंवा खांद्यावरून सुरेख ड्रेप करा.फुलांची हेअर ॲक्सेसरी: वेणीत किंवा पोनीटेलमध्ये कृत्रिम किंवा ताज्या मोगऱ्याची/झेंडूची फुले माळा. त्यामुळे अत्यंत पारंपरिक अन् लोभस रूप मिळते.बिंदी अन् दागिने: छोटी लाल किंवा रंगीत बिंदी लावून गळ्यात मोत्यांची किंवा आर्टिफिशियल हलकी माळ घाला. कानाला न टोचणारे हलके स्टिकर कुंडल वापरा..पालकांसाठी महत्त्वाच्या टिप्सकपड्यांचा कम्फर्ट: लहान मुलांची त्वचा अत्यंत संवेदनशील असते. त्यामुळे जास्त जड, टिकल्या असणारे किंवा टोचणारे कपडे टाळा.सुरक्षितता: मुकुट किंवा दागिन्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या टोकदार पिन, उघड्या तारा किंवा लहान मोती वापरू नका, जे मुले तोंडात घालू शकतील.त्वचेची काळजी: चेहऱ्यावर किंवा पायांवर वापरण्यात येणारे चंदन, कुंकू किंवा आलता लहान मुलांच्या त्वचेसाठी सुरक्षित असणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.