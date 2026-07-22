Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट रिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची 'हारा हाची बू' पद्धत ?

100-year-old japanese secret: आजच्या धावपळीच्या युगात घाईघाईने जेवणे, प्रमाणापेक्षा जास्त खाणे आणि जंक फूडचे सेवन करणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. पण, जपानमधील ओकिनावा बेट येथील लोक एका खास पारंपारिक पद्धतीमुळे १०० पेक्षा जास्त वर्षांचे निरोगी आयुष्य जगत आहेत. या पद्धतीला 'हारा हाची बू' (Hara Hachi Bu) असे म्हटले जाते. सध्या सोशल मीडियावर आणि आरोग्य विश्वात या जपानी पद्धतीची जोरदार चर्चा सुरू आहे..'हारा हाची बू' म्हणजे काय?'हारा हाची बू' या जपानी शब्दाचा सोपा अर्थ म्हणजे "पोट ८० टक्के भरल्यावर खाणे थांबवणे". ही संकल्पना कन्फ्यूशियसच्या प्राचीन शिकवणीतून आली असून ती ओकिनावाच्या संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे. जेवताना स्वतःला अतिखाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि पोटाला २० टक्के जागा मोकळी ठेवण्याची आठवण करून देण्यासाठी या मंत्राचा वापर केला जातो..Women Weight Loss Diet: महिलांच्या वेट लॉस डाएटमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ७ सुपरफूड्स.माईंडफुल ईटिंगशी कसा आहे संबंध?आरोग्य तज्ज्ञांच्या म्हणण्यासार, ही सवय 'माईंडफुल ईटिंग' म्हणजेच जागरूकतेने जेवण्याशी थेट जोडलेली आहे.हळूहळू जेवणे: मंद गतीने आणि व्यवस्थित चावून खाल्ल्यामुळे मेंदूला पोट भरल्याचे संकेत योग्य वेळी मिळतात.शरीराचे संकेत ओळखणे: टीव्ही किंवा मोबाईल पाहत जेवण्याऐवजी भुकेच्या आणि तृप्तीच्या नैसर्गिक संकेतांकडे लक्ष देणे शक्य होते..'हारा हाची बू' पद्धतीचे प्रमुख आरोग्यदायी फायदेपचनक्रिया सुधारते: प्रमाणापेक्षा जास्त न खाल्ल्यामुळे पोटावर अतिरिक्त ताण येत नाही आणि जेवणानंतर आळस किंवा अस्वस्थता जाणवत नाही.प्रमाणबद्ध आहार (Portion Control): कोणत्याही आहारावर कठोर बंदी न घालता संयमाने खाण्याची सवय लागते.वजन नियंत्रणात मदत: ही पद्धत वजन कमी करण्यासाठी बनवलेली नसली, तरी कॅलरीचे प्रमाण मर्यादित राहिल्याने वजन नियंत्रणात राहते.दीर्घायुष्य आणि निरोगी वृद्धत्व: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आणि क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अहवालानुसार, ही सवय चयापचयाचा ताण (Metabolic Stress) कमी करते. यामुळे वाढत्या वयासोबत होणाऱ्या आजारांचा धोका कमी होऊन आयुष्य वाढण्यास मदत होते.निरोगी जीवनशैली, शारीरिक हालचाल आणि संतुलित आहारासोबत 'हारा हाची बू'चा अवलंब केल्यास दीर्घ आणि उत्तम आरोग्य मिळवणे शक्य आहे..Weight Loss Tips : फक्त दोन महिन्यात कमी करू शकता 10 किलो वजन, जगप्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्टचा 'हा' 1 सोपा उपाय नक्की करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.