Overthinking: ओव्हरथिंकिंगचा कंटाळा आला? जपानी लोकांच्या ‘या’ खास पद्धती नक्की वापरून बघा!

Japanese Technique to Reduce Overthinking: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक वेळा आपले विचार सतत एकाच गोष्टीभोवती फिरत राहतात. यामुळे अनेकदा निर्णय घेणे कठीण होते, जुन्या आठवणी मनाला भेडसावतात आणि भविष्यातील चिंता सतत त्रास देतात..अशा परिस्थितीत ओव्हरथिंकिंग नैसर्गिकरित्या वाढते. यावर जपानी लोकांनी काही सोपे आणि प्रभावी तंत्र विकसित केले आहेत ज्यांच्या मदतीने तुम्ही मन शांत ठेवू शकता आणि ओव्हरथिंकिंग कमी करू शकता..1. इचिगो इचीए (Ichigo Ichie)"प्रत्येक क्षण, प्रत्येक भेट, प्रत्येक अनुभव एक होतो."याचा अर्थ असा की जीवनातील प्रत्येक क्षण पूर्णपणे जाणीवपूर्वक आणि आदराने अनुभवला जातो. एखाद्याशी बोलताना पूर्ण लक्ष द्या, चहा किंवा कॉफी घेताना फोन बाजूला ठेवा आणि त्या अनुभवावर लक्ष केंद्रित करा. दररोज फक्त १० मिनिटे वर्तमान क्षण अनुभवण्याची सवय लावा..2. कायझेन ( Kaizen)मोठ्या बदलांऐवजी छोटे बदल.उदाहरणार्थ:एक तास पुस्तक वाचण्याऐवजी, ते दररोज १० मिनिटे वाचा.संपूर्ण खोली स्वच्छ करण्याऐवजी, फक्त टेबलापासून सुरुवात करा.मोठ्या योजनांऐवजी, दैनंदिन दिनचर्या हळूहळू सुधारली पाहिजे..3. शिनरीन-योकू (Shinrin-Yoku)जपानमध्ये, निसर्गात चालणे ही एक थेरपी मानली जाते, ज्याला वन स्नान म्हणतात.दररोज १५-२० मिनिटे उद्यानात किंवा हिरव्यागार जागेत घालवा. फोन बंद करा आणि फक्त निसर्गाचा अनुभव घ्या. झाडे, आवाज, रंग आणि कामुक अनुभव जाणून घ्या. मन शांत करण्याचा हा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे..