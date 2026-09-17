Japan's Population: ११४ वर्षांच्या आजी अन् ११२ वर्षांचे आजोबा! काय आहे जपानमधील नागरिकांच्या दीर्घायुष्याचे रहस्य?

Why Japan Has Over 100,000 Centenarians: दीर्घायुष्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जपानमध्ये शंभर किंवा त्याहून अधिक वर्षे जगणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येने नवा इतिहास रचला आहे. जपानच्या आरोग्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या १ सप्टेंबरच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील शतायुषी नागरिकांची संख्या पहिल्यांदाच १ लाख ७ हजार ६७७ वर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा ७ हजार ९१४ शतायुषींची भर पडली असून, सलग ५६ व्या वर्षी ही संख्या वाढली आहे.सध्या जपानची एकूण लोकसंख्या अंदाजे ११.९७ कोटी आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण शतायुषी लोकसंख्येमध्ये महिलांचे प्रमाण तब्बल ८७.६ टक्के आहे..पुरुषांपेक्षा महिलांचा टक्का मोठा (Gender Breakdown)आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, शतायुषींमध्ये महिलांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते-शतायुषी महिला: ९४ हजार २९८ (८७.६%)शतायुषी पुरुष: १३ हजार ३७९सर्वाधिक वयाच्या महिला: क्योटो येथील फुयो किशिमोतो (वय ११४ वर्षे) या जपानमधील सर्वात ज्येष्ठ महिला आहेत.सर्वाधिक वयाचे पुरुष: कुमामोटो येथील हिकारू कातो (वय ११२ वर्षे) हे जपानमधील सर्वाधिक वयाचे पुरुष आहेत..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.१५३ वरून १ लाखांपर्यंतचा ऐतिहासिक प्रवास (Historical Growth)जपान सरकारने १९६३ मध्ये १०० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांची अधिकृत नोंद ठेवण्यास सुरुवात केली होती. या ५०-६० वर्षांतील प्रवास खालीलप्रमाणे आहे-१९६३: देशात फक्त १५३ शतायुषी नागरिक होते.१९८१: ही संख्या १ हजारांवर पोहोचली.१९९८: शतायुषींची संख्या १० हजार झाली.२०१२: हा आकडा ५० हजारांच्या पार गेला.२०२६: प्रथमच शतायुषींची संख्या १ लाख ७ हजार ६७७ वर पोहोचली..जपानी नागरिकांच्या दीर्घायुष्याचे रहस्य (Reasons for Longevity)तज्ज्ञ आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, जपानी नागरिकांच्या निरोगी आणि प्रदीर्घ आयुष्यामागे खालील तीन मुख्य कारणे आहेत-पारंपरिक आहारपद्धती: जपानी आहारात प्रामुख्याने ताजे मासे, हिरव्या भाज्या आणि भाताचा समावेश असतो, जो शरीरासाठी अत्यंत आरोग्यदायी मानला जातो.सक्रिय जीवनशैली: वयाच्या १०० नंतरही अनेक ज्येष्ठ नागरिक नियमित चालणे, सायकल चालवणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे आणि योगा-स्ट्रेचिंगसारखे व्यायाम करणे आवर्जून सुरू ठेवतात.प्रगत वैद्यकीय सुविधा: उत्तम वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि पोषक वातावरणामुळे नागरिकांना दीर्घकाळ निरोगी आयुष्य जगण्यास मदत होते..वाढत्या वयोवृद्धांमुळे जपानसमोर आव्हान (Population Crisis)एकीकडे आयुर्मान वाढत असताना, दुसरीकडे घसरत्या जन्मदरामुळे जपानसमोर मोठे लोकसंख्यात्मक संकट उभे राहिले आहे-६५ वर्षांवरील वयोवृद्ध: सध्या जपानच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के नागरिक ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत.भविष्यातील चिंताजनक अंदाज: २०७० पर्यंत जपानची लोकसंख्या घटून ८ कोटी ७० लाखांवर येईल. त्या वेळी ६५ वर्षांवरील नागरिकांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती आहे.सरकारी तिजोरीवर ताण: वृद्धांची वाढती संख्या आणि तरुणांची घटती संख्या यामुळे जपानच्या आरोग्यव्यवस्था, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षेवरील खर्चाचा ताण वाढला आहे..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.