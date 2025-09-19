‘अपमान’ ते ‘माना’चं ‘पुढचं पाऊल’

जुई गडकरी आपल्या आयुष्यात होणारे अपमान एकतर आपल्याला धडा शिकवतात. आपल्याला कायमचं तोडतात किंवा त्यानंतर आपल्या आयुष्यात खूप बदल तरी होतो..असाच एक अपमान मी माझ्या करिअरच्या सुरुवातीला सहन केला होता! किस्सा गंमतीदार आहे. .माझी दुसरीच मालिका होती. माझी व्यक्तिरेखा इतकी महत्त्वाचीही नव्हती. तेव्हा ‘बाजीराव मस्तानी’चं शूटिंग कर्जतलाच होत असे आणि म्हणून मी इतर शूटिंगला कर्जतवरूनच प्रवास करायचे. त्यामुळे पहाटेच्या लोकलनं निघणं आलंच. दिवस पावसाळ्याचे होते. लाइट गेली होती. मोबाईलची बॅटरी लो होती. मला दुसऱ्या दिवशीच्या शूटचा कॉलटाईम आला नव्हता. मी साडेअकराच्या आसपास झोपले असेन. साधारण अडीच-तीनला लाइट आली, तेव्हा आधी फोन चार्जिंगला लावला, तेव्हा एसएमएस बघितला. दुसऱ्या दिवशी साडेसहाला आरे कॉलनीत स्टुडिओमध्ये पोहचायचं होतं. माझी झोपच उडाली. आरेत साडेसहाला पोहचायचं म्हणजे कर्जतवरून चारची लोकल पकडावीच लागते..मी झोपलेच नाही. उठले आणि आवरलं सगळं. तारीख होती ७.७.२०१०! माझ्या वाढदिवसाच्या आदला दिवस. मी शूटिंगला निघाले. अगदीच वेळेत पोहोचले होते. सातच्या शिफ्टला साडेसहाचा कॉलटाइम म्हणजे तुमचा सीन पहिला आहे आणि तो साधारण साडेसातपर्यंत सुरू व्हायला हवा हा सरळ हिशेब.मी पटापट तयार झाले. स्क्रिप्ट पाठ केली. मला कधी बोलवतील याची वाट बघत होते. आठ वाजले.. दहा वाजले.. मला बोलवलंच नाही.. इतरांचेच सीन सुरू होते. दुपारचा ब्रेक झाला.. संध्याकाळचा ब्रेक झाला.. मी तशीच...लिव्हिंग रूम हवी नेटकी, सुंदर.संध्याकाळचे साधारण सात वाजले होते. मी घाबरतच तिथल्या असिस्टंट डायरेक्टरला विचारायची हिंमत केली, की माझा सीन कधी लागणार? त्यावर तो म्हणाला ‘माहीत नाही.’ मला टेन्शन वेगळंच आलं होत. कर्जत गाठायचं होतं मला. साडेआठ वाजले. मी आता डायरेक्टरला विचारलं. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, ‘‘लागेल लागेल. तुझा सीन कधीतरी नक्की लागेल..’’ आणि त्या वाक्यावर सगळे हसायला लागले.. माझं टेन्शन अधिक वाढलं होतं. साडेनऊ झाल्यावर मी शेड्युलरला विचारलं. त्यावर तो म्हणाला, ‘‘माहीत नाही. सगळा गोंधळ झालाय शेड्युलचा. तू प्रॉडक्शन ईपीला विचार.’’.आता साधारण रात्रीचे ११ वाजले होते. ईपी सेटच्या बाहेर उभे होते. त्यांचं वय साधारण ५० असेल तेव्हा. त्या माणसाला मी कधीच नीट बोलताना बघितलं नव्हतं. सतत चेहऱ्यावर काहीतरी बिनसलेलं दिसायचं. बाहेर इतरही तीन सीरियलची शूट सुरू होती. त्यात प्रामुख्यानं आठवते ती ‘पवित्र रिश्ता’. मी जाऊन ईपीला विचारलं. घाबरतच.. ‘‘सर, माझा सीन होणार आहे का?’’ वाक्य पूर्ण होण्याआधीच त्या माणसानं टिपेचा सूर लावत आग ओकायला सुरवात केली..‘‘व्हॉट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? नितीन देसाईकडे काम करतेस तर स्वतःला मोठी ॲक्ट्रेस समजायला लागलीस का?’’ मी हादरलेच.. मी अर्धवट शब्द बोलत होते, ‘सकाळी आले.. अजून एकही सीन.. कर्जत.. शेवटची लोकल..’ त्यावर परत ते गरजले, ‘‘तुझ्यासारख्या मुलीनं जॉब करायला हवाय.. अक्कल आहे का कोणत्या फील्डमध्ये आहेस?’’.आता मात्र मला रडू यायला लागलं. त्यांनी रायटरला बोलवून थेट सांगितलं, ‘‘आय डोंट वॉंट टू सी धिस गर्ल ऑन माय सेट.. चॉप ऑफ हर ट्रॅक’’. मी ब्लॅंक झाले. मी त्यांचं म्हणणं पुढे ऐकायलाही थांबले नाही. त्यांनी मला मालिकेतून काढलं याचा मला आनंद झाला होता. खूप मोकळं वाटत होतं मला. मी निघाले. शेवटची लोकल गेलेली होती. मी एक्सप्रेसनं कल्याण स्टेशनला जाऊन बसले. सकाळची पहिली ट्रेन येईपर्यंत. रडत होते...माझा वाढदिवस सुरू झाला होता. स्टेशनवरचे माझाकडे बघत होते. काही दिवसांनी मला परत त्या मालिकेत बोलावलं गेलं; पण मीच त्यांना सांगितलं, की आता नाही जमणार. काही दिवसानी मी सगळं विसरले. परत काम शोधायला लागले. मला ‘पुढचं पाऊल’ची ऑफर आली. माझ्या प्रोमोचं शूट लागलं. मला लोकेशनचा पत्ता आला.. लोकेशन होतं तेच.. आरेमधला स्टूडियो. मी तिथे पोहोचले.. अंगावर शहरे येत होते.. आणि देवाची कृपा म्हणजे माझा अपमान ज्या ठिकाणी झाला होता त्या स्पॉटला माझ्या एकटीसाठी व्हॅनिटी लागली होती.. मन खूप भरून आलं.. देवाचे किती आभार मानू असं झालं होतं.. मी भरल्या डोळ्यांनीच व्हॅनिटीची पायरी चढले.. ते मागे कधीच वळून न बघण्यासाठी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.