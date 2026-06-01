June 2026 Calendar : संकष्ट चतुर्थी, निर्जला एकादशी ते वट पौर्णिमा; जाणून घ्या जून महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी

Hindu Festivals in June Month:जून महिना धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या महिन्यात अनेक व्रत, उपवास आणि सण साजरे केले जातात. यंदा जून महिन्यात संकष्टी चतुर्थी, परमा एकादशी, सोमवती अमावस्या, निर्जला एकादशी, शनि प्रदोष व्रत आणि वटपौर्णिमा असे अनेक महत्त्वाचे सण येत आहेत. तसेच या महिन्यात आषाढ महिन्याचीही सुरुवात होणार आहे. चला तर मग, जून २०२६ मधील प्रमुख सण-उत्सवांची यादी जाणून घेऊया..३ जून २०२६ - संकष्टी चतुर्थीजून महिन्यातील पहिला महत्त्वाचा सण म्हणजे संकष्टी चतुर्थी. या दिवशी भगवान गणेशाची पूजा केली जाते. अनेक भक्त दिवसभर उपवास करून चंद्रदर्शनानंतर व्रत सोडतात. गणपतीची कृपा मिळावी आणि जीवनातील अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी हे व्रत केले जाते.११ जून २०२६ - परमा एकादशीअधिक महिन्यात येणारी परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानली जाते. या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. श्रद्धेनुसार, हे व्रत केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते..१५ जून २०२६ - सोमवती अमावस्यासोमवारी येणारी अमावस्या सोमवती अमावस्या म्हणून ओळखली जाते. या दिवशी पितरांचे स्मरण करून तर्पण आणि दानधर्म करण्याची परंपरा आहे. यामुळे पितरांचे आशीर्वाद मिळतात, अशी श्रद्धा आहे.२२ जून २०२६ - दुर्गाष्टमी आणि धूमावती जयंतीदुर्गाष्टमीचा दिवस देवी दुर्गेच्या उपासनेसाठी विशेष मानला जातो. या दिवशी देवीची भक्तिभावाने पूजा केली जाते. तसेच धूमावती जयंतीही याच दिवशी साजरी केली जाणार आहे..२५ जून २०२६ - निर्जला एकादशीनिर्जला एकादशीला भीमसेनी किंवा पांडव एकादशी असेही म्हणतात. ही वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या एकादशींपैकी एक मानली जाते. या दिवशी अनेक भक्त अन्न आणि पाण्याचा त्याग करून उपवास करतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या एकादशीचे व्रत केल्याने सर्व एकादशींचे पुण्य मिळते.२७ जून २०२६ - शनि प्रदोष व्रतशनिवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला शनि प्रदोष व्रत म्हणतात. हा दिवस भगवान शिवाच्या पूजेसाठी विशेष मानला जातो. श्रद्धेनुसार, हे व्रत केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि मानसिक शांतता मिळते..२९ जून २०२६ - वटपौर्णिमा आणि संत कबीर जयंतीवटपौर्णिमा हा विवाहित महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सण आहे. या दिवशी महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाच्या झाडाची पूजा करून व्रत करतात. याच दिवशी संत कबीर जयंतीही साजरी केली जाते. संत कबीर यांच्या विचारांचे स्मरण करून त्यांना अभिवादन केले जाते.जून महिन्यातील हे सण आणि व्रत धार्मिक तसेच सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे अनेक भाविक या दिवसांमध्ये पूजा, उपवास आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात.