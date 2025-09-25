लाइफस्टाइल

Kanya Pujan Gifts: कन्या पूजनच्या दिवशी मुलींना 'या' नऊ वस्तू भेटं देणं मानलं जातं शुभ, वाचा यादी एका क्लिकवर

Kanya Pujan Gifts: जर तुम्ही यंदा पहिल्यांदाच कन्या पूजन करणार आहे आणि काय गिफ्ट द्यावं? असा विचार करत असाल, तर खालील दिलेली यादी तुमच्या उपयुक्त ठरले
  1. कन्या पूजन नवरात्रीच्या अष्टमी किंवा नवमीला देवीचे प्रतीक म्हणून कुमारिका मुलींची पूजा केली जाते.

  2. या पूजनात मुलींना जेवण देऊन, हळदी-कुंकू लावून, लाल चुनरी व भेटवस्तू दिल्या जातात.

  3. भेटवस्तूंमध्ये सौंदर्यप्रसाधन, स्टेशनरी आणि चॉकलेटसारख्या नऊ वस्तूंचा समावेश असतो.

