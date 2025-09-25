Kanya Pujan Gifts: कन्या पूजनच्या दिवशी मुलींना 'या' नऊ वस्तू भेटं देणं मानलं जातं शुभ, वाचा यादी एका क्लिकवर

थोडक्यात:कन्या पूजन नवरात्रीच्या अष्टमी किंवा नवमीला देवीचे प्रतीक म्हणून कुमारिका मुलींची पूजा केली जाते.या पूजनात मुलींना जेवण देऊन, हळदी-कुंकू लावून, लाल चुनरी व भेटवस्तू दिल्या जातात.भेटवस्तूंमध्ये सौंदर्यप्रसाधन, स्टेशनरी आणि चॉकलेटसारख्या नऊ वस्तूंचा समावेश असतो..Kanya Pujan Gifts: नवरात्री ही दरवर्षी अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीपासून नवमी तिथीपर्यंत साजरी केली जाते. या दिवसात माता दुर्गेचे विविध रूपांची मोठ्या उत्साहात पूजा अर्चना केली जाते..यंदा शारदीय नवरात्र ही २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत साजरी होत आहे. तसेच ज्यांच्या घरी घट आहेत त्यांनी अष्टमीला कन्या पूजन करतात. मात्र कन्या पूजनला किती जण असतात? काय काय भेटवस्तू द्यावेत? चला तर जाणून घेऊयात संपूर्ण यादी.VIP Mobile Number: VIP मोबाईल नंबर हवाय? तेही फ्री, कशी करायची Jio, Airtel, Vi आणि BSNL साठी ऑनलाईन प्रोसेस? जाणून घ्या एका क्लिकवर.कन्या पूजनाचे महत्वनवरात्रीच्या अष्टमी किंवा नवमीला प्रत्येकांच्या घरात कन्या पूजा करण्याची परंपरा आहे. या दिवशी पाच किंवा नऊ कुमारिका मुलींना देवीचे रूप म्हणून जेवायला बोलवले जाते. या पूजनाची सुरुवात ही त्यांचे पाय धुण्याने केली जाते..कारण हे प्रतीक असते त्यांच्या पावित्र्याचं आणि देवीच्या साक्षात उपस्थितीचं. यानंतर त्यांच्या कपाळाला हळदी- कुंकू लावलं जातं आणि डोक्यावर लाल चुनरी ठेवली जाते. ही देवीचं रूप असल्याची ओळख. मग त्यांचा समोर स्वादिष्ट जेवण वाढलं जातं. जेवणानंतर मुलींना सौंदरविषयक नऊ वस्तू भेट दिल्या जातात आणि शेवटी त्यांना नमस्कार करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला जातो..असं मानलं जातं की या कुमारिकांच्या रूपात साक्षात देवी दुर्गा आल्या घरी येऊन पूजेला उपस्थित राहते. त्यामुळे कन्या पूजन ही फक्त परंपरा नसून, श्रद्धा भक्ती आणि स्त्रीशक्तीला दिलेला मान आहे..कोणते आहेत नऊ वस्तूकुमारिकांना मुलांना लाल रंगाचे नऊ भेटवस्तू दिले जाते. जसे की, लाल बांगड्या, टिकली, रुमाल, नेलपेंट, बेल्ट, पर्स,मेहंदी कोन, गळ्यातील हार, किंवा पेन, पेन्सिल, वही, चॉकलेट इत्यादी वस्तू..FAQs1. कन्या पूजन कधी करतात? (When is Kanya Pujan performed?)नवरात्रीच्या अष्टमी किंवा नवमी दिवशी कन्या पूजन करण्याची परंपरा आहे.2. किती मुलींना पूजेसाठी बोलावतात? (How many girls are invited for Kanya Pujan?)प्रामुख्याने 5 किंवा 9 कुमारिका मुलींना पूजेसाठी बोलावले जाते.3. कन्या पूजनासाठी कोणत्या वस्तू भेट द्याव्यात? (What items are gifted during Kanya Pujan?)मुलींना लाल बांगड्या, टिकली, रुमाल, नेलपेंट, मेहंदी, पर्स, स्टेशनरी, चॉकलेट यांसारख्या नऊ वस्तू दिल्या जातात.4. कन्यांची पूजा का केली जाते? (Why is Kanya Pujan performed?)कुमारिका मुलींमध्ये देवी दुर्गेचे रूप मानले जाते आणि त्यांची पूजा केल्याने देवीचे आशीर्वाद लाभतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.