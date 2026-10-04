मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर लहानपणापासूनच करा ‘या’ गोष्टी; करीना कपूरने सांगितला पालकांसाठी खास सल्ला

मुलांचा आत्मविश्वास हा अचानक मोठे झाल्यावर तयार होत नाही. त्याची सुरुवात अगदी लहान वयापासून होते. मुलं काही नवीन शिकत असताना पालक त्यांच्याशी कसे बोलतात, त्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक कसं करतात आणि चुका झाल्यावर कशी प्रतिक्रिया देतात, याचा त्यांच्या मनावर आणि आत्मविश्वासावर मोठा परिणाम होतो. अभिनेत्री करीना कपूर खाननेही पालकांना याबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे..बँकॉकमध्ये झालेल्या Magic '24 कार्यक्रमात करीना कपूरने मुलांचं संगोपन कसं करायचं याबाबत आपले विचार मांडले. तेव्हा तिने सांगितले की, मुलांनी अगदी छोटी गोष्ट चांगली केली तरी पालकांनी त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. ‘तू खूप छान केलंस’, ‘वा! मस्त!’ असे शब्द मुलांना आत्मविश्वास देतात. हा सल्ला तिला पती सैफ अली खानने दिल्याचंही तिने यावेळी सांगितलं..यशासोबत अपयशही स्वीकारायला शिकवामुलांनी प्रत्येक वेळी जिंकायलाच हवं, असा हट्ट पालकांनी करू नये. एखाद्या स्पर्धेत ते हरले, परीक्षेत कमी मार्क मिळाले किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी त्यांची निवड झाली नाही, तरी त्यांना ओरडू नका. त्यांना समजून घ्या. हार किंवा चूक झाली म्हणजे आपण कमी आहोत, असं मुलांना वाटू देऊ नका. त्यातून काय चुकलं हे समजून घेऊन पुन्हा प्रयत्न करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्या..मुलांना स्वतःचे निर्णय घेऊ द्यामुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर त्यांना त्यांच्या वयानुसार छोटे-छोटे निर्णय स्वतः घेऊ द्या. म्हणजे कोणते कपडे घालायचे, कोणतं पुस्तक वाचायचं किंवा कोणता खेळ खेळायचा, हे त्यांना ठरवू द्या. त्यांचा निर्णय चुकला तरी लगेच त्यांना थांबवू नका किंवा स्वतः तो निर्णय बदलू नका. त्याऐवजी, ‘आता आपण काय करू शकतो?’ असं विचारून त्यांना स्वतः विचार करायला आणि योग्य मार्ग शोधायला शिकवा..करीनाने सांगितलं की, तिच्या वडिलांनीही तिला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता. हाच सल्ला ती आता आपली मुलं तैमूर आणि जेहलाही देत आहे.मुलांचा आत्मविश्वास रोजच्या छोट्या अनुभवांतून तयार होतो. त्यामुळे पालकांचं कौतुक, विश्वास, संवाद आणि मुलांना स्वतःहून प्रयत्न करण्याची संधी देणं यांची भूमिका महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.