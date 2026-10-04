लाइफस्टाइल

मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर लहानपणापासूनच करा ‘या’ गोष्टी; करीना कपूरने सांगितला पालकांसाठी खास सल्ला

KAREENA KAPOOR PARENTING TIPS: मुलांचा आत्मविश्वास मोठे झाल्यावर नाही, तर लहानपणापासूनच वाढत जातो. अभिनेत्री करीना कपूरने सांगितल्याप्रमाणे मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पालकांनी नेमकं काय करावं, जाणून घ्या.
KAREENA KAPOOR PARENTING TIPS

KAREENA KAPOOR PARENTING TIPS

sakal

Anushka Tapshalkar
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मुलांचा आत्मविश्वास हा अचानक मोठे झाल्यावर तयार होत नाही. त्याची सुरुवात अगदी लहान वयापासून होते. मुलं काही नवीन शिकत असताना पालक त्यांच्याशी कसे बोलतात, त्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक कसं करतात आणि चुका झाल्यावर कशी प्रतिक्रिया देतात, याचा त्यांच्या मनावर आणि आत्मविश्वासावर मोठा परिणाम होतो. अभिनेत्री करीना कपूर खाननेही पालकांना याबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.

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