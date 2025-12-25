Kashmiri Pheran: लोकल ते ग्लोबल ओळख बनलेला काश्मिरी फेरन, वाचा कसा बनतो आणि काय आहे त्याची खासियत

Kashmir Traditional Dress Kashmiri Pheran: एक काळ असा होता काश्मीरच्या थंड वातावरणात उब देणारा साधा पोशाख म्हणून ओळखला जाणारा काश्मिरी फेरन आज देशभरात फॅशिवप्रेमींमध्ये लोकप्रिय झाला आहे. काश्मीरपुरता मर्यादित असलेला हा पारंपरिक पोशाख आता मुंबई, दिल्ली, हैद्राबादसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या अभिमानाने परिधान केला जात आहे. विशेषतः हिवाळ्यात महिलांमध्ये फेरनची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसते..पूर्वी फेरनचा उपयोग हा केवळ थंडीपासून संरक्षणासाठी केला जात होता. मात्र बदलत्या काळानुसार त्याच्या डिझाइनमध्ये, रंगामध्ये आणि कापडात मोठे बदल झाले आहेत. यामुळे फेरन आता केवळ गरम कापड न राहता एक स्टायलिश आणि एलिगंट पोशाख बनला आहे..फेरनची खास रचना आणि वैशिष्ट्येफेरनची रचना अतिशय लूज आणि आरामदायक असते. त्यामुळे शरीर पूर्णपणे झाकले जाते आणि थंडीपासून चांगले संरक्षण मिळते. पारंपरिक फेरन जाड ऊनी कापडाचा असायचा,पण आजकाल, काश्मिरी लोकर, बारीक लोकर, ट्वीड आणि मखमलीसारखे आधुनिक कापड त्यात वापरले जातात. बदलांमुळे, फेरारी अधिक हलकी, आकर्षक आणि दैनंदिन वापरासाठी सोयीस्कर बनली आहे..काश्मिरी कढाईमुळे वाढते सौंदर्यपारंपारिक काश्मिरी भरतकामाचे खरे सौंदर्य दादले आहे. फेरनाळा सोजानी वर्क, अरी वर्क आणि टिल्ला वर्क सारख्या नाजूक हाताने भरतकामाने ओळखला जातो.ही कारागिरी काश्मीरच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक मानली जाते. आज, अनेक नामांकित फॅशन डिझायनर्स किंवा भरतकाम करणारे आधुनिक डिझाईन्ससह सहयोग करत आहेत आणि फेरानला रॅम्प शो आणि हिवाळी फॅशन कलेक्शनमध्ये स्थान देत आहेत..फेरन तयार होण्यासाठी लागणारा वेळफेरन बनवताना कापडाच्या दर्जाला आणि डिझाइनला विशेष महत्त्व दिले जात असे. साध्या डिझाइनमध्ये बदल करून, कमी वेळात शिवून तयार करता येते. जर त्यावर गुंतागुंतीची भरतकाम, बारीक कोरीवकाम किंवा विशेष हस्तकला केली असेल तरच, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही दिवस किंवा कधीकधी आठवडे लागू शकतात. म्हणूनच, प्रत्येक हाताने बनवलेला फेरन हा एक खास आणि अनोखा पोशाख असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.