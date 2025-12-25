लाइफस्टाइल

Kashmiri Pheran: लोकल ते ग्लोबल ओळख बनलेला काश्मिरी फेरन, वाचा कसा बनतो आणि काय आहे त्याची खासियत

kashmiri pheran for women: काश्मीरचा पारंपरिक पोशाख असलेला फेरन आज लोकल पुरता मर्यादतीत न राहता तो फॅशन युगात ग्लोबल ट्रेंड बनला आहे. चला जाणून घेऊया हा कसा बनतो आणि याची खासियत काय आहे
Kashmir Traditional Dress Kashmiri Pheran: एक काळ असा होता काश्मीरच्या थंड वातावरणात उब देणारा साधा पोशाख म्हणून ओळखला जाणारा काश्मिरी फेरन आज देशभरात फॅशिवप्रेमींमध्ये लोकप्रिय झाला आहे. काश्मीरपुरता मर्यादित असलेला हा पारंपरिक पोशाख आता मुंबई, दिल्ली, हैद्राबादसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या अभिमानाने परिधान केला जात आहे. विशेषतः हिवाळ्यात महिलांमध्ये फेरनची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसते.

