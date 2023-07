Kidney Stones Remedies : किडनी स्टोनच्या त्रासाची करा सुट्टी; या 6 गोष्टी करतील मदत!

By

Kidney Stones Remedies : किडनी हा मनुष्याच्या शरीरामधील सर्वात महत्त्वपूर्ण अवयवांपैकी एक आहे. किडनचे मुख्य काम आहे शरीरातून हानिकारक आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकणे आणि पाणी, अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक आणि खनिजांचा स्तर कायम राखणे होय.

किडनी ही शरीरातील संपूर्ण रक्त फिल्टर करण्याचे काम देखील करते. आरोग्यदायी आयुष्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडे योग्य रितीने काम करणारी किडनी असायला हवी. मनुष्य रोज विविध खाद्य पदार्थाचे सेवन करतो जे पुढे जाऊन उर्जेत रुपांतरीत होतात.

किडनी स्टोन ही एक सामान्य समस्या आहे जी कोणालाही होऊ शकते. खड्यांचा आकार लहान किंवा मोठा असू शकतो. ते एक असू शकते आणि एकापेक्षा जास्त असू शकते. असे मानले जाते की लहान खडे लघवीसह जाऊ शकतात. तर मोठे खडे जाणे कठीण आहे. खड्यांचा वेदना तीव्र आणि असह्य असतात.

किडनी स्टोन असण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये कमी पाणी पिणे, UTI, जास्त आम्लयुक्त लघवी इ. किडनी स्टोनच्या लक्षणांमध्ये पाठीच्या खालच्या भागात, ओटीपोटात किंवा मूत्रमार्गात तीव्र वेदना यांचा समावेश होतो. काही लोकांना उलट्या किंवा मळमळ, वारंवार लघवी, थंडी वाजून येणे किंवा जास्त घाम येणे देखील जाणवू शकते.

जर आजारावर उपचार केले गेले नाहीत तर त्यांचा आकार वाढू शकतो, म्हणून ते शोधल्याबरोबर उपचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी मेडिकलमध्ये अनेक औषधे, उपचार आणि शस्त्रक्रिया उपलब्ध आहेत. तुम्ही काही घरगुती उपायांद्वारेही किडनी स्टोन विरघळवून लघवीद्वारे बाहेर काढू शकता.

सिहपर्णीचे झाड

पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड एक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे. NCBI वर प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार त्याचा सिहपर्णीच्या रसाचा मूत्रमार्गात क्रिस्टल साठा कमी करण्यास मदत करू शकतो. यासाठी तुम्ही डँडेलियन चहा पिऊ शकता. हे तुमचे मूत्रपिंड निरोगी ठेवते आणि दगडांचा धोका कमी करते असे मानले जाते. (Kidney Stone)

पाणी पिणे

दररोज 6 ते 8 ग्लास पाणी पिणे हा किडनी स्टोन नैसर्गिकरित्या विरघळण्याचा आणि बाहेर काढण्याचा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो. पाण्याव्यतिरिक्त, घरगुती ताज्या फळांचे रस जसे की डाळिंबाचा रस, लिंबूपाणी किंवा अगदी सूप हे उत्तम पर्याय आहेत. ते केवळ लहान दगडच बाहेर काढत नाहीत तर त्यांना वाढण्यापासून रोखतात.

तुळस

तुळशीचा चहा एसिटिक ऍसिडचा उत्तम स्रोत आहे. हा एक घटक आहे जो दगडांमुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. किडनी स्टोन विरघळण्यासाठीही हा उपाय प्रभावी ठरला आहे. तुळशीतील अँटी-लिथियासिस गुणधर्म दगडांचा आकार तुटण्यास आणि लहान करण्यास तसेच त्यांची निर्मिती रोखण्यास मदत करतात.

ऍपल सायडर व्हिनेगर

कॅल्शियम समृध्द अन्न

कॅल्शियम ऑक्सलेट हा किडनी स्टोनचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. कॅल्शियमयुक्त पदार्थांमुळे खडे होतात हा एक सामान्य गैरसमज आहे. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की जेवणादरम्यान दूध, दही, चीज आणि ऑक्सलेटयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने किडनी स्टोन तयार होण्याची शक्यता कमी होते.

गव्हाची कोवळी पाने

गव्हाच्या रसातील संयुगे लघवी वाढवतात, ज्यामुळे खडे सहज निघून जातात. व्हीटग्रासमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स देखील भरपूर असतात, ज्यामुळे मूत्रमार्गात कॅल्शियम जमा होण्यास मदत होते. दगड विरघळण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी तुम्ही गव्हाचा रस घेऊ शकता.

सेलेरी रूट ज्यूस

सेलेरी रूट ज्यूस स्टोन तयार होण्यास जबाबदार असलेले विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास उपयुक्त आहे. हे बऱ्याच काळापासून पारंपारिक औषध म्हणून वापरले जात आहे आणि ते मूत्रपिंडातील दगड बाहेर टाकण्यास मदत करते. सेलेरी रूट ज्यूसने उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.