Kitchen Tips: पालेभाज्या धुताना करू नका 'या' चुका! मास्टरशेफ पंकज भदौरियाची खास ट्रिक व्हायरल

Kitchen Tips: हिरव्या पालेभाज्या खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. यामध्ये अनेक पोषक घटक असतात. नियमितपणे सेवन केल्याने लोह, प्रथिने, रोगप्रतिकारशक्ती वाढू शकते. पण पालेभाज्या वापरण्यापूर्वी स्वच्छ धुणे गरजेचे असते. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया यांनी सोशल मिडियावर याबाबत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. अनेक लोक मोठ्या भांड्यात पालेभाज्या धुतात आणि नंतर हाताने पकडून पाणी ओतून देतात. ज्यामुळे पालेभाज्याची घाण निघून जाण्याएवजी ती पानांवर चिकटून राहते. यामुळे पालेभाज्या धुतांना कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .योग्य पद्धत कोणतीएका भांड्यात पाणी घ्यावे. नंतर पालेभाजी पाण्यात बुडवा आणि बाहेर काढा. पाने आत असताना कधीही पाणी बाहेर ओतू नका. कारण पालेभाज्या पाण्यात बुडवून ठेऊन हलकेच वर उचलल्या तर माती खाली बसते. त्यामुळे माती तळाशी राहते आणि पाने स्वच्छ राहतात. पालेभाज्या लवकर सुकण्यासाठी सॅलड स्पिनर वापरा किंवा ओलावा शोषून घेण्यासाठी स्वयंपाकघरातील टॉवेल वापरा. धुतलेल्या पालेभाज्यांमध्ये माती राहीली आहे का चेक करा आणि नंतर पेपर टॉवेल लावून हवाबंद डब्यात ठेवा. .पालेभाज्या खाण्याचे फायदेपोषक घटकआहारात पालेभाज्यांचा समावेश केल्याने आरोग्य निरोगी राहते. पालक, मेथी यासारख्या अनेक भाज्यांचा आहारात समावेश करु शकता. पालेभाज्या रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. तसेच डोळ्यांचे आरोग्य निरोगी ठेवते. .हाडांचे आरोग्यपालेभाज्या खाल्याने हाडांचे आरोग्य निरोगी राहते. कोलेजन वाढल्याने स्नायूंच्या वाढीस चालना मिळते. हृदयाचे आरोग्यपालेभाज्यांमध्ये अनेक पोषक घटक असतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहते. पालेभाज्यांमध्ये नायट्रिक ऑक्साईड देखील असतात. .रक्तातील साखरेची पातळीहिरव्या पालेभाज्यांमध्ये फायबर, मॅग्नेशिअम मुबलक प्रमाणात असते. यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी होतो. तसेच रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहते. यामुळे आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.