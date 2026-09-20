Vastu Tips for Kitchen: फ्रिजच्या वर ‘या’ ४ वस्तू ठेवताय? आजच हटवा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

Things You Should Never Keep on Top of the Fridge: फ्रिजच्या वरची जागा तुम्हीही छोट्या स्टोरेजसारखी वापरता का? मग एकदा तिथे नजर टाका! औषधांचा डबा, जुनी बिलं, कागदपत्रं किंवा एखादी जड वस्तू सहजपणे फ्रिजच्या वर ठेवली जाते. पण वास्तुशास्त्रानुसार या छोट्या सवयींचाही घराच्या वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो, असं मानलं जातं. त्यामुळे फ्रिजच्या वर नेमक्या कोणत्या वस्तू ठेवणं टाळावं आणि कोणत्या गोष्टी ठेवणं योग्य मानलं जातं, जाणून घेऊया..फ्रिजच्या वर या ४ वस्तू ठेवू नका१. औषधांचा डबाअनेक घरांमध्ये औषधं सहज मिळावीत म्हणून ती किचनमध्ये किंवा फ्रिजच्या वर ठेवली जातात. मात्र, वास्तुशास्त्रानुसार फ्रिजच्या वर औषधं ठेवणं योग्य मानलं जात नाही. यामुळे घरातील आरोग्याच्या समस्या आणि औषधांवरील खर्च वाढू शकतो, असं वास्तुशास्त्रात मानलं जातं.२. जड वस्तू किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूफ्रिजच्या वरची मोकळी जागा पाहून काही जण त्यावर मायक्रोवेव्ह, मिक्सर किंवा इतर जड वस्तू ठेवतात. वास्तुशास्त्रानुसार हे शुभ मानलं जात नाही. तसेच प्रत्यक्ष वापराच्या दृष्टीनेही फ्रिजच्या वर जड वस्तू ठेवल्याने जागा कमी होते आणि फ्रिजच्या उष्णता बाहेर सोडण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो..३. जुनी बिलं आणि नको असलेले कागदजुनी वीजबिलं, पावत्या, मुलांचे जुने पेपर किंवा इतर नको असलेले कागद फ्रिजच्या वर ठेवण्याची सवय अनेकांना असते. वास्तुशास्त्रानुसार अशा अनावश्यक वस्तूंमुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते, असं मानलं जातं. त्यामुळे नको असलेले कागद जमा करून ठेवण्याऐवजी त्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.४. चप्पल, बूट किंवा घाणेरड्या वस्तूकिचनमध्ये अन्न तयार केलं जातं, त्यामुळे या जागेची स्वच्छता राखणं महत्त्वाचं आहे. फ्रिजच्या वर किंवा आजूबाजूला चप्पल, बूट किंवा घाणेरड्या वस्तू ठेवणं टाळावं. वास्तुशास्त्रानुसार यामुळे घरातील सुख-समृद्धीवर परिणाम होतो, असं मानलं जातं..मग फ्रिजच्या वर काय ठेवू शकता?फ्रिजच्या वर काही वस्तू ठेवायच्याच असतील, तर त्या हलक्या आणि स्वच्छ असाव्यात.तांब्याचं किंवा पितळेचं भांडं:वास्तुशास्त्रानुसार तांब्याच्या किंवा पितळेच्या भांड्यात स्वच्छ पाणी भरून ठेवणं शुभ मानलं जातं. मात्र, पाणी नियमितपणे बदलणं आणि भांडं स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे.छोटं हिरवं रोप:फ्रिजच्या वर जागा असेल तर छोटं आणि हलकं इनडोअर रोप ठेवू शकता. उदाहरणार्थ, मनी प्लांटसारखं रोप घरातील वातावरण प्रसन्न ठेवण्यास मदत करतं, असं मानलं जातं. मात्र, फ्रिजच्या वेंटिलेशनमध्ये अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्या..फ्रिज ठेवताना या गोष्टीही लक्षात ठेवाफ्रिजच्या आत शिळं किंवा खराब झालेलं अन्न जास्त काळ ठेवू नका. फ्रिज नियमितपणे स्वच्छ करा आणि खराब झालेल्या वस्तू लगेच काढून टाका. वास्तुशास्त्रानुसार स्वच्छ आणि नीटनेटकी स्वयंपाकघराची जागा घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण करते, असं मानलं जातं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.