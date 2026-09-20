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Vastu Tips for Kitchen: फ्रिजच्या वर ‘या’ ४ वस्तू ठेवताय? आजच हटवा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

Kitchen Vastu Tips: फ्रिजच्या वर औषधं, जड वस्तू किंवा जुनी कागदपत्रं ठेवताय? वास्तुशास्त्रानुसार कोणत्या ४ वस्तू फ्रिजच्या वर ठेवू नयेत आणि काय ठेवणं योग्य मानलं जातं, जाणून घ्या.
Kitchen Vastu Tips

Kitchen Vastu Tips

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Things You Should Never Keep on Top of the Fridge: फ्रिजच्या वरची जागा तुम्हीही छोट्या स्टोरेजसारखी वापरता का? मग एकदा तिथे नजर टाका! औषधांचा डबा, जुनी बिलं, कागदपत्रं किंवा एखादी जड वस्तू सहजपणे फ्रिजच्या वर ठेवली जाते. पण वास्तुशास्त्रानुसार या छोट्या सवयींचाही घराच्या वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो, असं मानलं जातं. त्यामुळे फ्रिजच्या वर नेमक्या कोणत्या वस्तू ठेवणं टाळावं आणि कोणत्या गोष्टी ठेवणं योग्य मानलं जातं, जाणून घेऊया.

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