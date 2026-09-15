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कोकणात मध्यरात्री बाप्पाची ‘चोरी’ होते? दारात गणपती ठेवून फटाके फोडण्यामागचं कारण ऐकून व्हाल भावूक!

KONKAN GANPATI TRADITION: कोकणात मध्यरात्री गुपचूप बाप्पाला नवीन घराच्या दारात ठेवून फटाके फोडण्याची अनोखी परंपरा नेमकी काय आहे, जाणून घ्या या रंजक कथेत.
Konkan Ganeshotsav Traditions

Konkan Ganeshotsav Traditions

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

KONKAN GANESHOTSAV: कोकणात गणेशोत्सव म्हटलं की भक्ती, उत्साह आणि आपलेपणाने भरलेलं वातावरण डोळ्यांसमोर येतं. प्रत्येक घरात बाप्पाचं आगमन मोठ्या आनंदाने केलं जातं. पण कोकणातील गणपती उत्सवाची खरी खासियत केवळ घराघरातील सजावटीत नाही, तर गावागावांत जपल्या जाणाऱ्या अनोख्या प्रथांमध्येही आहे.

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