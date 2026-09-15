कोकणात मध्यरात्री बाप्पाची ‘चोरी’ होते? दारात गणपती ठेवून फटाके फोडण्यामागचं कारण ऐकून व्हाल भावूक!

KONKAN GANESHOTSAV: कोकणात गणेशोत्सव म्हटलं की भक्ती, उत्साह आणि आपलेपणाने भरलेलं वातावरण डोळ्यांसमोर येतं. प्रत्येक घरात बाप्पाचं आगमन मोठ्या आनंदाने केलं जातं. पण कोकणातील गणपती उत्सवाची खरी खासियत केवळ घराघरातील सजावटीत नाही, तर गावागावांत जपल्या जाणाऱ्या अनोख्या प्रथांमध्येही आहे..अशीच एक मजेशीर आणि प्रेमळ प्रथा काही कोकणी गावांमध्ये पाहायला मिळते. गणपतीच्या दिवसांत रात्री उशिरा, साधारण एक-दोन वाजण्याच्या सुमारास गावातील काही मंडळी किंवा शेजारी बाप्पाची मूर्ती घेऊन गुपचूप बाहेर पडतात. कुणालाही चाहूल लागू न देता ते एका ठरावीक घराच्या दारात बाप्पाची मूर्ती ठेवतात. त्यानंतर फटाके वाजवून या मंडळींची स्वारी तिथून पसार होते..दगडूशेठ बाप्पाला हे नाव कसं मिळालं? जाणून घ्या दगडूशेठ हलवाईंची कहाणी.पहाटे घराबाहेर आलेल्या कुटुंबाला दारात बाप्पा दिसला की काही क्षण त्यांना नेमकं काय झालं, हेच कळत नाही. पण हा प्रकार चोरीचा नसतो, तर त्यामागे असतो प्रेमाचा आणि आपुलकीचा सुंदर हेतू..पूर्वी एकत्र कुटुंबात राहणारे भाऊ किंवा नातेवाईक वेगवेगळ्या घरात राहायला लागले, तरी त्यांच्या नव्या घरातही गणरायाचं आगमन व्हावं, अशी भावना या प्रथेमागे असते. त्यामुळे गावकरी किंवा शेजारी त्या कुटुंबाला बाप्पाच्या आगमनाचं अनोखं ‘सरप्राइज’ देतात..अशा गंमतीदार प्रथा कोकणच्या गणेशोत्सवाला एक वेगळीच ओळख देतात. इथे बाप्पा फक्त एका कुटुंबाचा नसतो; तो संपूर्ण गावाचा असतो. म्हणूनच कोकणात गणेशोत्सव म्हणजे भक्तीसोबत नाती, आपुलकी आणि माणुसकीचा उत्सवही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.