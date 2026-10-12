Laptop Mobile Cleaning Tips: मोबाईल बाथरूमपासून बेडरूमपर्यंत कुठेही नेता? मग जंतूंचा संपर्क कमी करण्यासाठी स्वच्छतेच्या 'या' टिप्स वापराच

आजच्या जीवनात आपण दिवसभर मोबाईल आणि लॅपटॉपच वापरत असतो. ऑफिसमध्ये, प्रवास करताना, घरात, अगदी बाथरूममध्येही आपण मोबाईल घेऊन जातो. दिवसभरात अनेक वेळा मोबाईल हाताळला जातो. लॅपटॉपच्या बाबतीतही असंच होतं. त्याचा कीबोर्ड, स्क्रीन, माऊस किंवा ट्रॅकपॅड आणि इतर भागांना सारखा हात लावला जातो.आपण नेहमी हात धुतो; पण मोबाईल आणि लॅपटॉप स्वच्छ करायला विसरतो. या साधनांवर धूळ, मळ आणि जंतू जमा होऊ शकतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदातरी काही मिनिटं काढून मोबाईल आणि लॅपटॉप स्वच्छ करणं गरजेचं असतं..मोबाईल आणि लॅपटॉपवर जंतू कसे येतात?दरवाजाचे हँडल, लिफ्टची बटणं, पैशांच्या नोटा आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या कठड्यांना हात लावल्यानंतर आपल्या हातांवर जंतू येऊ शकतात. त्याच हातांनी आपण मोबाईल वापरतो. त्यामुळे हातांवरचे जंतू मोबाईलवरही येऊ शकतात. त्यानंतर मोबाईल हाताळताना ते पुन्हा हातांवर येण्याची शक्यता असते.म्हणूनच फक्त हात धुणं पुरेसं नाहीये, तर मोबाईल आणि लॅपटॉपही स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे. साधारण आठवड्यातून एकदा हे डिव्हाइसेस स्वच्छ करू शकता. पण, तुम्ही मोबाईल किंवा लॅपटॉप इतरांसोबत वापरत असाल, सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा वापर करत असाल किंवा घरात कोणी आजारी असेल, तर ते जास्त वेळा स्वच्छ करणं फायदेशीर ठरू शकतं..मोबाईल आणि लॅपटॉप स्वच्छ करण्यासाठी काय वापरावे?उपकरणं स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याही महागड्या उत्पादनाची गरज नाही. मात्र, योग्य वस्तू वापरणं महत्त्वाचं आहे.७० टक्के आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल: उपकरणाच्या काही बाहेरील भागांसाठी याचा वापर करता येतो. मात्र, आधी कंपनीने दिलेल्या सूचना तपासा.अल्कोहोल वाइप्स: उपकरणाच्या बाहेरील कठीण भागांची स्वच्छता करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात.मऊ मायक्रोफायबर कापड: स्क्रीनवरील धूळ आणि डाग हलक्या हाताने पुसण्यासाठी याचा वापर करा.ब्लीच, खूप तीव्र रसायनं किंवा खरखरीत कापड वापरणं टाळा. यामुळे स्क्रीनवरील संरक्षक थर खराब होऊ शकतो. प्रत्येक मोबाईल आणि लॅपटॉपसाठी स्वच्छतेच्या सूचना वेगळ्या असू शकतात, त्यामुळे संबंधित कंपनीच्या सूचना आधी वाचा..मोबाईल स्वच्छ करण्याची योग्य पद्धतमोबाईल स्वच्छ करताना काही गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे.सर्वप्रथम मोबाईल बंद करा आणि चार्जिंगला लावला असल्यास तो काढा.मोबाईलचं कव्हर काढून वेगळं ठेवा.मऊ कापड किंवा योग्य वाइपने स्क्रीन, मागील बाजू, कडा आणि बटणं हलक्या हाताने पुसा.चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर आणि इतर छिद्रांमध्ये ओलावा जाणार नाही, याची काळजी घ्या.मोबाईल पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी तो पूर्णपणे कोरडा होऊ द्या.मोबाईलचं कव्हरही नियमितपणे स्वच्छ करा. कठीण प्लास्टिकचं कव्हर असल्यास, त्याच्या निर्मात्याच्या सूचनांनुसार ते साबणाच्या पाण्याने स्वच्छ करता येऊ शकतं. मात्र, कव्हर पुन्हा मोबाईलला लावण्यापूर्वी ते पूर्णपणे कोरडं असणं गरजेचं आहे..लॅपटॉप स्वच्छ करताना या गोष्टी लक्षात ठेवालॅपटॉपचा कीबोर्ड, ट्रॅकपॅड आणि हात ठेवण्याची जागा दिवसभर आपल्या संपर्कात असते. त्यामुळे या भागांची स्वच्छता करणं महत्त्वाचं आहे.लॅपटॉप बंद करा आणि चार्जर काढून ठेवा.कीबोर्ड, ट्रॅकपॅड, हात ठेवण्याची जागा, झाकण आणि बाहेरील भाग मऊ कापडाने पुसा.कोणतंही स्वच्छता करणारे द्रव थेट लॅपटॉपवर फवारू नका.कीबोर्डच्या बटणांमध्ये किंवा लॅपटॉपच्या इतर भागांमध्ये द्रव जाणार नाही, याची काळजी घ्या.स्क्रीन स्वच्छ करण्यापूर्वी कंपनीच्या सूचना तपासा. काही स्क्रीनवर अल्कोहोल वापरणं योग्य नसू शकतं.वाइप वापरताना त्यामधील अतिरिक्त ओलावा काढून टाका. स्वच्छतेसाठी वापरलेल्या उत्पादनाच्या सूचनांनुसार पृष्ठभाग कोरडा होऊ द्या..मोबाईल आणि लॅपटॉप स्वच्छ करताना या चुका टाळामोबाईल किंवा लॅपटॉपवर थेट पाणी किंवा स्वच्छता करणारे द्रव फवारू नका.ब्लीच, तीव्र रसायनं आणि खरखरीत कापड वापरू नका.अतिशय ओल्या वाइप्सने उपकरणं पुसू नका.लेदर किंवा कापडाच्या कव्हरवर अल्कोहोल वापरण्यापूर्वी त्याच्या स्वच्छतेच्या सूचना तपासा.मोबाईल बाथरूममध्ये नेणं शक्यतो टाळा.मोबाईल इतरांना वापरण्यास दिल्यानंतर त्याची स्वच्छता करा.उपकरणं स्वच्छ करण्यापूर्वी आणि नंतर हात धुवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.