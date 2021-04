VIDEO : केसर इतकं महाग का विकलं जातं ? त्याचे कारण जाणून घ्या सविस्तर

पुणे : केसर हा सर्वात महाग मसाल्याच्या पदार्थांपैकी एक आहे. औषधीय गुणधर्मांमुळे केसर सर्वांनाच माहित आहे. पण तुम्हाला एक गोष्ट माहितीय का? हेच केसर इतकं महाग का विकलं जात? त्या मागचे कारण काय असेल. याचा तुम्ही कधी विचार केलाय का? कदाचित अनेकांना हा प्रश्नसुद्धा नक्कीच पडला असेल, बरोबर ना. चला तर मग त्याच्यामागील कारण आपण जाणून घेऊयात... केसर इतकं महाग का विकलं जात या मागचे खरे कारण असं आहे कि फक्त एक पौंड (०.४५३ kg) केसर साचवण्यासाठी तब्बल ७५ हजार फुलांचे पुंकेसर काढावा लागतो. केसरच्या फुलापासून केसर तयार केलं जातं. केसरचे फूल अतिशय नाजूक आणि मनमोहक दिसतं. म्हणून केसर हे सर्वात महाग असते. आजकाल केसर बाजारामध्ये तीन ते साडे तीन लाख प्रति किलोने विकलं जातं. बाजारामध्ये हिमालयीन केसर, अमेरिकन केसर, अफगाण केसर, चायना केसर सारख्या जातीचे केसर असून हिमालयीन केसर हे सर्वोत्तम केसर आहे. भारतीय खाद्यसंस्कृतीमध्ये केसरला मानाचं स्थान देण्यात आलं आहे. नैवेद्य शुद्ध करण्यासाठी त्यात आवर्जून केसर वापरलं जातं. केसरचा वापर करणं सर्वसामान्यांसाठी तसं थोडं महागाचं असू शकतं. मात्र केसर आरोग्यासाठी फारच उत्तम आहे. त्वचेच्या स्वास्थासाठी प्राचीन काळापासून सौदर्य उत्पादनांमध्ये केसरचा वापर करण्यात येतो. केसर चिमूटभरच का वापरला जातो केसर हे एक उष्ण गुणधर्माचा पदार्थ आहे. त्यामुळे त्याचा वापर योग्य प्रमाणात करणे फार गरजेचेे आहे. म्हणूनच केसरचा वापर नेहमी चिमूटभर मात्रेतच केला जातो. - केसरचा रंग- गर्द केशरी

- वास - काहीसा सुगंधी पण विशिष्ट असा छान वास असतो

- आकार - २ ते २.५ cm लांब, टोकास गोलाकार निमुळते असते

- चव - थोडीसी कडवट असते

- दुधातील टेस्ट - दुधात टाकल्यावर केशर पिवळसर रंग येतो आणि केशर त्यात विरघळत नाही व ते लवचिक बनते.

