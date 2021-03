शेवटी आईच 'ती'; बाळाला वाचवण्यासाठी बिबट्यासोबत केली झटापट

'आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही', असं म्हणत कायमच म्हटलं जातं आणि ते काही अर्थी खरंदेखील आहे. कारण, एक आई आपल्या मुलांसाठी कायम अनेक गोष्टींचा त्याग आणि तडजोड करत असते. विशेष म्हणजे आईची ही माया प्राण्यांमध्येदेखील पाहायला मिळते. सोशल मीडियावर अनेकदा प्राण्यांचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. यामध्येच सध्या एक बिबट्या आणि याक यांच्या झटापटीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात आपल्या बाळाला वाचवण्यासाठी एक याक थेट बिबट्याला भिडल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आयएफएस ऑफिसर सुरेंद्र मेहरा यांनी ट्विटरवर बिबट्या आणि याक यांच्यातील झटापटीचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात आपल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी याक जीवाची पर्वा न करता बिबट्यासोबत लढाई करत आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत, जंगलात जीवन जगताना समानता दिसून येते. त्याचसोबत शिकार आणि शिकारी यांच्यासाठी अनेक संकंटदेखील समोर येत असल्याचं पाहायला मिळतं, असं कॅप्शन त्यांनी दिलं आहे.

Grey Ghost of Mountains and Yak..

Life in wild is equally difficult and full of challenges both for Predator and Prey..#SnowLeopard #Yak #nature #SecretsofNature@susantananda3 pic.twitter.com/YYTwjVvGyG

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) March 23, 2021