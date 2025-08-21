लाइफस्टाइल

सुंदर जगा, सुंदर दिसा

झोपेतून जागी होतच होते, इतक्यात फोनची रिंग वाजली, कमलताईंचा फोन होता. ‘मला चक्कर येतीये, पाय सुजले आहेत. मी आज येणार नाही,’ असं त्या म्हणाल्या.
Live Beautiful, Look Beautiful
Live Beautiful, Look Beautifulsakal
स्मिता शेवाळे, अभिनेत्री
Updated on

झोपेतून जागी होतच होते, इतक्यात फोनची रिंग वाजली, कमलताईंचा फोन होता. ‘मला चक्कर येतीये, पाय सुजले आहेत. मी आज येणार नाही,’ असं त्या म्हणाल्या. खरतर उगाचच अजिबात सुट्टी न घेणाऱ्या कमलताईंच्या आवाजात त्यांना होणारा त्रास जाणवत होता. मी त्यांना म्हटलं, ‘काळजी घ्या आणि डॉक्टरकडे जाऊन या.’

Loading content, please wait...
beauty
art
actress
beautiful

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com