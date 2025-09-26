Low Hemoglobin Women: पन्नाशीनंतर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन सतत कमी होते? मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पाहा!

Hemoglobin Drops in Women After 50: वयाच्या पन्नाशीनंतर अनेक महिलांमध्ये अनेक शारीरिक बदल लवकर दिसून येत आहेत. विशेतः सतत थकवा येणे, आणि हिमोग्लोबिनची कमतरता म्हणजे अॅनिमिया यासारख्या समस्या आता अधिक वाढत चालत आले आहे..हिमोग्लोबिन हे फक्त रक्तामध्ये आक्सिजन वाहून नेण्याचे महत्वाचे काम करते. त्याची कमतरता म्हणजे शारीरिक थकवा , सतत अशक्तपणा येणे, डोळ्याखाली काळी वर्तुळे दिसणे, चक्कर येणे, अशा त्रासानं सामोरे जावे लागते. अशा वेळी काय करायला हवे चला तर जाणून घेऊयात या लेखातून.हिमोग्लोबिन कमी होण्याची मुख्य करणे कोणती?- मासिक पाळीत जास्त रक्तस्त्राव होणे- पौष्टिक आहाराचा अभाव- वयानुसार हार्मोन्समध्ये बदल होणे- गर्भधारणेनंतरची कमजोरी येणे- पचनतंत्र बिघडल्यामळे पोषणद्रव्यांचा अपुरा शोषण.Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर; जाणून घ्या किती दिवसांत खात्यात जमा होणार?.यावर कोणते उपाय करावे?१. रोज लोहयुक्त आहार घ्यादररोज न चुकता आहारात सफरचंद, डाळिंब, अंजीर, काळ्या मनुका, तुपाबरोबर खजूर, पालक, मेथी, बीट रूट यांचे सेवन नियमित करा२. कोरफडीचा गररोज सकाळी अनाशेपोटी अर्धा ते १ चमचा चमचा कोरफडीचा गर तूप व हळद यांच्याबरोबर घेणे फायदेशीर ठरते. हे पचन सुधारते, रक्तशुद्धी करते आणि हिमोग्लोबिनही वाढवते..३. आयुर्वेदिक रसायन आणि सप्लिमेंटसधात्री रसायन किंवा सॅन रोझ रसायन यांचा नियमित वापर उपयुक्त ठरतो. यामुळे शरीरातील रक्तनिर्मितीला गती मिळते.४. पंचामतृरोज सकाळी केशरयुक्त अमृतशर्करा घालून केलेले पंचामृत घेतल्यासही हिमोग्लोबिनमध्ये वाढ होते. यामुळे शरीराला ऊर्जा आणि पोषण दोन्ही मिळते..Success Story: दिवसा २०० ते ४०० विटा वाहिल्या, रात्री यूट्यूबवरून केला अभ्यास... वाचा, मजुर ते डॉक्टर होण्याची प्रेरणादायी कहाणी!.टीपजर तुमचे हिमोग्लोबिनची पातळी अत्यंत कमी असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.