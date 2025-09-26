लाइफस्टाइल

Low Hemoglobin Women: पन्नाशीनंतर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन सतत कमी होते? मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पाहा!

Symptoms of Low Hemoglobin in Older Women: महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन कमी होण्याची बरीच कारणे असतात. त्यामुळे त्यांना एकदा योग्य मार्गदर्शन देणे अधिक उत्तम मानले जाते. चला जर जाणून घेऊयात जर सतत हिमोग्लोबिन कमी होत असेल तर काय करावं
Symptoms of Low Hemoglobin in Older Women

Symptoms of Low Hemoglobin in Older Women

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Hemoglobin Drops in Women After 50: वयाच्या पन्नाशीनंतर अनेक महिलांमध्ये अनेक शारीरिक बदल लवकर दिसून येत आहेत. विशेतः सतत थकवा येणे, आणि हिमोग्लोबिनची कमतरता म्हणजे अ‍ॅनिमिया यासारख्या समस्या आता अधिक वाढत चालत आले आहे.

Loading content, please wait...
women
women body
women health
hemoglobin
symptoms of Depression
Symptoms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com