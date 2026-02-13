Maha Shivratri Fashion: महाशिवरात्रीला पांढऱ्या साडीवर ट्रेंडी ब्लाऊजने करा स्टायलिश लूक, नवरा करेल कौतुक

Stylish Blouse Ideas: महाशिवरात्री हा शिवभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र दिवस आहे. यंदा तो १५ फेब्रुवारी, रविवारी साजरी होणार आहे. या दिवशी अनेक महिला महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी उपवास करतात आणि पांढऱ्या रंगाची परिधान करतात. पांढरा रंग शांतता, पवित्रता आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानला जातो..जर तुम्हा या दिवशी काही हटके लुक करायचा असेल तर पांढऱ्या साडीवर तुम्ही विविध ट्रेंडी आणि हटके ब्लाऊज डिझाईन्स ट्राय करू शकता. साध्या साडीला आकर्षक आणि मॉडर्न टच देण्यासाठी ब्लाऊजची योग्य निवड अत्यंत महत्त्वाची ठरते. लाल, हिरवा, पिवळा किंवा जांभळ्या रंगाचा ब्लाऊज घातल्यास तुम्ही अत्यंत उठून दिसाल. हे कॉम्बिनेशन तुमचा सणासुदीचा लूक अधिक आकर्षक आणि स्टाइलिश बनवते..PNB Recruitment 2026: फ्रेशर्ससाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नेशनल बँकमध्ये ५,१३८ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.आरी वर्क ब्लाऊजआरी वर्क डिझाईन असलेला ब्लाऊज पांढऱ्या साडीवर अतिशय सुंदर दिसतो. नाजूक भरतकामामुळे पारंपरिक आणि एलिगंट लूक मिळतो.शिवभक्तांसाठी खास डिझाईनजर तुम्ही शिवभक्त असाल, तर ब्लाऊजवर त्रिशूल, डमरू किंवा ‘ॐ’ सारखी डिझाईन्स निवडू शकता. यामुळे तुमचा फेस्टिव्हल लूक अधिक खुलून दिसेल..शिव-पार्वती पॅचवर्कब्लाऊजवर शिव-पार्वती यांचे आकर्षक पॅचवर्क करून घेतल्यास तुम्हाला एक वेगळा आणि हटके लूक मिळू शकतो. हा पर्याय पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम आहे..Phalgun Sankranti: फाल्गुन संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग! 'या' राशींना मिळणार मोठी गुड न्यूज, पैशाची चणचण होईल दूर.आणखी डिझाईन पर्याययाशिवाय बोट नेक, डीप बॅक, हाय नेक, पफ स्लीव्ह्ज किंवा कटवर्क डिझाईन्ससारखे अनेक पर्याय तुम्ही महाशिवरात्री निमित्त निवडू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.