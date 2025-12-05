Mahaparinirvan Din 2025: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेअर करा खास संदेश

Mahaparinirvan Din 2025: दरवर्षी 6 डिसेंबरला महापरिनिर्वाण दिन साजरा केला जातो. या दिवशी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुणतिथीचा दिवस आहे. देशभरात हा दिवस मोठ्या आदराने आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्लीत निधन झाले. त्यानंतर 7 डिसेंबरला मुंबईतील चैत्यभूमी येथे त्यांच्यावर बौद्ध पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यामुळे दरवर्षी 6 डिसेंबरला देशभरातून मोठ्या संख्यने अनुयायी चैत्यभूमीवर एकत्र येतात. महान कार्याची आठवण ठेवण्यासाठी त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी महापरिनिर्वाण दिन साजरा केला जातो. .एक उत्तम कलाप्रेमी, शिक्षणप्रेमीगुणवंत,बुद्धीमान असे अष्टपैलू व्यक्तीमत्वडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनामहापरिनिर्वाणदिनी कोटी कोटी प्रणाम! अपयश कधीच अंतिम नसतेतुमचे प्रयत्न तोपर्यंत सुरु ठेवाजोपर्यंत तुमचा विजय इतिहास बनत नाहीमहापरिनिर्वाणदिनी कोटी कोटी प्रणाम!.राज्यघटनेचे शिल्पकार,महामानव.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांना विनम्र अभिवादन! देशात एकता, समता, बंधुता राहावीम्हणून आयुष्यभर झटणाऱ्या महामानवालामहापरिनिर्वाण दिनानमित्त प्रणाम!.आचार-विचारांत भरली राष्ट्रनिष्ठा,लोकांच्या न्याय हक्कांसाठी प्रयत्नांची केली परिकाष्ठाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यास्मृतीस महापरिनिर्वाणदिनी विनम्र अभिवादन! आपल्या देशासाठी आणि समाजासाठीअहोरात्र कार्य करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनामहापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन!.माणसाला माणूसपणदाखवणाऱ्या महामानवालामहापरिनिर्वाणदिनी कोटी कोटीप्रमाण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.