Maharashtra’s Traditional Jewelry: महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिने तुम्हाला माहिती आहे का?

Maharashtra's Traditional Jewelry: स्त्रियांच्या सौंदर्याला चारचाँद लागतो तो दागिन्यांमुळे मग ती लहानातले लहान दागिने असो किंवा मोठ्यातले भव्य दागिने. आज सोनं-चांदीच्या किंमती लाखोंमध्ये गेल्या असले, खरेदी करणाऱ्याची संख्या कमी नाही..मात्र बदलत्या युगात पारंपरिक दागिन्यांचा मोह अनेकांमध्ये कमी झाला आहे. म्हणून आजच्या या खास लेखात आपण महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिन्यांचे प्रकार आणि त्याचा बदल जाणून घेणार आहोत..मंगळसूत्रसंस्कृतमधील मंगल( शुभ) आणि सुत्र (दोरा) यावरून "मंगळसूत्र" शब्द आला. विवाहाचे रक्षण, दांपत्य कल्याण आणि अपशकून यापासून बचावाचे प्रतीक. यात काळे मणी आणि सोन्याचे मणी गुंफलेली, स्त्रीच्या विवाहाचे प्रतीक असलेली पवित्र माळ मध्यभागी २ वाट्या किंवा पेंडल असतं.कोल्हापूर साजमाळेत 21 पाने असतात. ज्यात 10 विष्णूची विविध रूपे कोरलेली असतात. सहसा हा दागिना वरच्या परिवाराकडून वधूला भेट दिले जाते.मोहनमाळ'मोहन' हे नाव कृष्णाच्या मोहकतेशी जोडलेले आहे. हा लांब माळ गळाबंद पद्धतीची नसून गळ्याभोवती स्वैर लटकते. यात सोन्याचे छोटे, गोल आणि नक्षीदार मणी एका तारेत गुंफलेले असतात.ठुशीनाजूक पण भक्कम, काही ठुशीना लटकन सुद्धा असतं. मध्यभागी अनेकदा माणिक, पाचू किंवा इतर खडे जडलेले असतात. ज्यामुळे तो शाही दिसतो. सोन्याचे मणी रेशीमधाग्यांवर घट्ट गुंफून तयात केलेली गळाबंद पद्धतीची माळ असते..बोरमाळपातळ पत्र्याचे मणी बनवून आत लाख भरली जाते ज्यामुळे कमी सोन्यात दागिना तयार होतो. एकसरी सोबतच आता दोनपदरी आणि तीनपदरी बोरमाळसुद्धा परिधान केल्या जातात. एक पारंपरिक दागिना, जो सोन्याच्या लहान, बोराच्या आकाराच्या मण्यांपासून बनवलेला असतो.पैंजणपैंजण हा पायाचा घोट्याभोवती घालायचा पारंपरिक दागिना असून त्याच्यात नाजूक नक्षीकाम व घुंगरू बघायला मिळतात. पारंपरिक वेशभूषेत पैंजण पायांच्या हालचालींना उठाव देत स्त्रीच्या अलंकारांना पूर्णत्व देतात.जोडवीजोडवी हा पायाच्या दुसऱ्या बोटात घालण्यात येणार पारंपरिक दागिना असून, महाराष्ट्रात तो वैवाहिक आयुष्याची स्पष्ट ओळख मानला जातो.बाजूबंदबाजूबंद हा दंडावर घातला जाणारा अलंकार असून तो महिलांच्या देहबोलीला ठळकपणा आणि संतुलन देतो. हा कोरीव नक्षी किंवा मध्यभागी उठावदार मणी असलेली बाजूबंद सण- समारंभात आणि पारंपरिक वेशात विशेष शोभून दिसतो..कंबरपट्टाकंबरपट्टा, ज्याला कमरबंदही म्हणतात, हा कंबरेभोवती घालायचा पारंपरिक दागिना असून, स्त्रीच्या पोशाखाला आकार, नीटसपणा आणि राजसता देण्यासाठी ओळखला जातो. नाजूक नक्षी असलेला कंबरपट्टा कंबरेला घट्ट पकड देत साडीची ड्रेपिंग अधिक नीट आणि राजेशाही दिसण्यासाठी आवश्यक चौकट तयार करतो.पाटल्यापाटल्या या महाराष्ट्रातल्या विशेष सुबक सोन्याच्या बांगड्या असून, त्या नेहमी जोडीत घातल्या जातात. हलक्या वळणाच्या रेषा, गुळगुळीत पृष्ठभाग आणि नाजूक कोरीव कामामुळे या बांगड्या दैनंदिन वापरासाठी, तसेच लग्नसमारंभासाठी सुद्धा प्रिय मानल्या जातात.बुगडीबुगडी हा कानाच्या वरच्या कडेवर (कर्णशिखरावर) घालायचा पारंपरिक महाराष्ट्रीय दागिना असून, तो विशेषतः ग्रामीण आणि कोकणी परंपरेत आढळतो. लहान, गोल किंवा फुलाच्या आकाराचा हा अलंकार कानाला छिद्र न पाडता घट्ट बसवला जातो आणि स्त्रीच्या वेशभूषेला वेगळी ओळख व पारंपरिक उठाव देतो.नथनथ हा सोन्याचा मोती-रत्नांनी सजलेला पारंपरिक दागिना आहे. महाराष्ट्रीयन वधूचा महत्त्वाचा अलंकार. पेशवाई काळातील स्त्रिया ज्या अभिमानाने नथ मिरवत, तोच अभिमान आजही लग्नात, उत्सवात, नवरात्रात जपला जातो..