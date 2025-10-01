Mahatma Gandhi Jayanti : सत्य, अहिंसा आणि प्रेरणेचा दिवस... गांधी जयंती निमित्त तुमच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून खास शुभेच्छा

Mahatma Gandhi Jayanti Marathi Wishes: दरवर्षी २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांची जयंती मोठ्या उत्साहात देशभरात साजरा केला जातो. यंदाची महात्मा गांधींची १५६ वी जयंती साजरी होत आहे..या दिवशी राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी याचा जन्मदिवस साजरा केला जातो, ज्यांनी भारताच्या भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात अहिंसा, सत्य, आणि सत्याग्रह या तत्त्वांना जगासमोर आदर्श म्हणून उभं केलं..Daily Rashi Bhavishya: १ ऑक्टोबर रोजी धनयोगाचा शुभ संयोग! माता सिद्धिदात्रींच्या कृपेने 'या' राशींच भाग्य उजळणार, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.योगदान:गांधीजींनि केवळ भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातच नव्हे, तर जगभरातील अनेक देशातील चळवळींना अहिंसेचा मार्गदर्शन दिलं. त्यांच्या विचारांनी नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग यांसारख्या नेत्यांनाही प्रेरणा दिली. "बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो" हे त्यांचे त्रिसूत्री तत्त्व आजही सामाजिक ऐक्य आणि शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं.या महत्त्वाच्या दिवशी, आपल्या प्रियजनांना त्यांच्या विचारांची ओळख करून देण्यासाठी आणि गांधीजींचे आदर्श जपण्यासाठी खास मराठी शुभेच्छा पाठवा..1. "सत्य आणि अहिंसेचा मार्गजगाला दाखवणाऱ्या महापुरुषासआज स्मरण करूया.महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!" 2. खादीच्या कपड्यांत लपलेला धैर्य आणि सत्याचे तेज,गांधीजींचा संदेश आहे अजूनही आपल्या मनात.या जयंतीला त्यांच्या आदर्शांचा सन्मान करूया..H- 1B व्हिसाच्या शुल्क वाढल्याने भारतीय तज्ज्ञांची जपानकडे वाटचाल, जाणून घ्या काय आहे यामागचं खरं कारण .3. जग बदलायचं असेल तर स्वतःत बदल आणा,गांधीजींच्या शिकवणीत हेच आहे संदेश महान.आपणही त्यांचे विचार आपले जीवन बनवूया! 4. एकजूट आणि प्रेमानेच मिळेल आपला स्वातंत्र्याचा खरा विजय,गांधीजींच्या शिकवणीला आपण कधीच विसरू नये.गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!.5.जीवनात सत्य आणि साधेपणा ठेवा,अहिंसेचा मार्ग कधीच सोडू नका.गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 6. बापूंच्या आदर्शांमुळे आपल्याला मिळाले स्वातंत्र्य,त्यांच्या शिकवणीने आपलं जीवन उजळू देऊया.गांधी जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.