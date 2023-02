How To Prepare Green Tea Herbal Shampoo At Your Home : केसांची योग्य काळजी घेण्यासाठी केस धुणे खूप महत्वाचे आहे. आजकाल बाजारात अनेक प्रकारचे शॅम्पू उपलब्ध आहेत. या शॅम्पूमध्ये केमिकलचे प्रमाण जास्त असल्याने केस खराब होतात. अशा परिस्थितीत केसांची योग्य काळजी घेण्यासाठी हर्बल शॅम्पू वापरणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही घरच्या घरी हर्बल शैम्पू बनवू शकता.

आज आम्ही तुम्हाला ग्रीन टी हर्बल शॅम्पूबद्दल सांगणार आहोत. ग्रीन टी केवळ आरोग्यासाठीच नाही तर त्वचा आणि केसांसाठीही खूप चांगला मानला जातो. चला जाणून घेऊया हा खास शॅम्पू कसा तयार करता येईल.

शॅम्पू कसा तयार करायचा?

साहित्य

- चहापत्ती

- पेपरमिंट तेल

- लिंबाचा रस

- खोबरेल तेल

- मध

- अॅप्पल सायडर व्हिनेगर

ग्रीन टी शॅम्पू कसा बनवायचा

सर्वप्रथम ग्रीन टी चहापत्ती सुकवून पावडर बनवा. ग्रीन टी पावडरमध्ये एक चमचा अॅप्पल सायडर व्हिनेगर मिसळा. ग्रीन टी आणि अॅप्पल सायडर व्हिनेगरच्या मिश्रणात पेपरमिंट तेलाचे दोन थेंब घाला. यानंतर या मिश्रणात लिंबाचा रस, खोबरेल तेल आणि मध मिसळा.

ग्रीन टी शॅम्पूचे फायदे

ग्रीन टीमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन सी, अमिनो अॅसिड आणि झिंक यांसारखे पोषक घटक आढळतात, जे केसांच्या वाढीसाठी चांगले मानले जातात. ग्रीन टी वापरल्याने केसांमधील कोंड्याची समस्या दूर होते. ग्रीन टी शॅम्पूने केसांना मसाज केल्याने ब्लड सर्क्युलेशन सुधारते, ज्यामुळे केस जाड आणि मजबूत होतात. (Hair Care)

डिस्क्लेमर - वरील लेख माहितीवर आधारित असून काहींना आरोग्यविषयक काही समस्या असल्यास प्रथम डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.