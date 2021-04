Hair tips : केसांच्या सर्व समस्यांसाठी दोन प्रकारे बनवा कांदा तेल

कोल्हापूर : केस गळतीच्या समस्यांनी त्रस्त असेल्यांना नेहमी कांद्याचा रस लावा असा सल्ला दिला जातो. परंतु, काही जणांना कांद्याच्या रसामुळे इन्फेक्शन होते. त्यामुळे अशा लोकांनी कांदा रस थेट न लावता यापासून तेल बनवून लावले तर कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्धभवत नाही. चला तर मग आज आम्ही तुम्हाला कांद्याचे तेल कसे बनवायचे याबाबत माहिती देणार आहोत. काय आहे कांदा तेलाचे फायदे? कांद्याच्या रसामुळे केस कोरडे पडत नाहीत.

काही दिवस याला स्टोर करून ठेवता येते.

केसांमध्ये संसर्ग असल्यास हे तेल खूप उपयुक्त ठरेल.

ज्यांना सल्फर सहन होत नाही त्यांच्यासाठी हे तेल चांगले आहे. कांद्याचे तेल बनवण्याची कृती मध्यम आकाराचा एक लाल आणि एक पांढरा कांदा घ्या. ३० चमचे द्राक्ष तेल घ्या. दोन्ही कांद्यांचे चिरून छोटे-छोटे तुकडे करा. द्राक्षांच्या दहा-पंधरा चमचे तेलासोबत याला मिक्सरमध्ये ब्लॅंड करून घ्या. आता हे मिश्रण एका कडईत काढून घ्या आणि पंधरा चमचे द्राक्ष तेल टाकून वीस ते पंचवीस मिनिट गरम करा. आता हे मिश्रण ठंड करा आणि त्यातून तेल फक्त वेगळे करा. हेच तेस तुमच्या केसांना लावायचे आहे. द्राक्षाचे तेल वापरणे शक्य नसल्यास नारळाचे तेलही वापरले तरी चालेले.



कांद्याचे तेल बनविण्याची दुसरी पद्धत

मध्यम आकाराचा एक लाल आणि एक पांढरा कांडा घ्या. दोन कप नारळाचे तेल घ्या. आता कांदा कापून या आधी सांगितल्याप्रमाणे कृती करा. आता या कांद्याच्या तुकड्यांना एका कडईत घालून त्यात तेल टाकून तीस मिनिट गरम करा. त्यानंतर रात्रभर हे मिश्रण तसेच राहून द्या. कडईतून बाहेर काढायचे नाही. सकाळी कडईतून फक्त तेल वेगळे काढा. झाले तयार तुमचे कांद्याचे तेल. किती दिवस हे तेल ठेवू शकता? दोन्ही प्रकारचे तेल एक ते दोन महिने स्टोअर करून ठेवू शकता. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

