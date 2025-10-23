लाइफस्टाइल

Malaika Arora's Pre-Makeup Routine : मलायका अरोरा पन्नाशीतही दिसते सुंदर, मेकअपपूर्वी करते 'या' ३ गोष्टी, व्हिडिओ द्वारे शेअर केले रुटीन

Unlock Malaika Arora's Skincare Magic: मलायका अरोराचे सौंदर्य रहस्य: पन्नाशीतही ताजेतवाने दिसण्यासाठी 'या' ३ गोष्टींचा अवलंब
Unlock Malaika Arora's Skincare Magic

Unlock Malaika Arora's Skincare Magic

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Unlock Malaika Arora's Skincare Magic: बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांचे सौंदर्य अजिबात बदललेले नाही, जसे की माधुरी दीक्षित आणि शिल्पा शेट्टी. पण जेव्हा सौंदर्य आणि फिटनेसचा विचार केला जातो तेव्हा मलायका अरोराचे नाव सर्वांच्या ओठांवर सर्वात आधी येते. मलायकाचा तेजस्वी चेहरा आणि फिटनेस पाहून कोणीही अंदाज लावणार नाही की ती आज ५२ वर्षांची झाली. मलायका दररोज योगा करते आणि तिच्या त्वचेची काळजी देखील घेते. सर्व सेलिब्रिटी मेकअप करतात, तर मलायकाने तिचे स्किनकेअरचे रहस्य सांगितले, जे ती मेकअप करण्यापूर्वी पाळते. म्हणूनच केमिकल मेकअप तिच्या त्वचेला हानी पोहोचवत नाही आणि तिचा ग्लो कायम राहते.

Loading content, please wait...
Social Media
bollywood
Makeup
Video
malaika arora
Makeup Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com