Malaika Arora's Pre-Makeup Routine : मलायका अरोरा पन्नाशीतही दिसते सुंदर, मेकअपपूर्वी करते 'या' ३ गोष्टी, व्हिडिओ द्वारे शेअर केले रुटीन

Unlock Malaika Arora's Skincare Magic: बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांचे सौंदर्य अजिबात बदललेले नाही, जसे की माधुरी दीक्षित आणि शिल्पा शेट्टी. पण जेव्हा सौंदर्य आणि फिटनेसचा विचार केला जातो तेव्हा मलायका अरोराचे नाव सर्वांच्या ओठांवर सर्वात आधी येते. मलायकाचा तेजस्वी चेहरा आणि फिटनेस पाहून कोणीही अंदाज लावणार नाही की ती आज ५२ वर्षांची झाली. मलायका दररोज योगा करते आणि तिच्या त्वचेची काळजी देखील घेते. सर्व सेलिब्रिटी मेकअप करतात, तर मलायकाने तिचे स्किनकेअरचे रहस्य सांगितले, जे ती मेकअप करण्यापूर्वी पाळते. म्हणूनच केमिकल मेकअप तिच्या त्वचेला हानी पोहोचवत नाही आणि तिचा ग्लो कायम राहते. .रोलरचा वापरअनेक अभिनेत्री फेशियल सीरम वापरतात, पण मलायका अरोरा तिच्या चेहऱ्याला जेड रोलर आणि १-२ थेंब फेशियल ऑइलने मसाज करते. यामुळे त्वचा हायड्रेट होते आणि रक्ताभिसरण वाढते. .डोळ्यांखाली मास्क नंतर मलायका जेल-आधारित अंडर-आय मास्क लावते, ज्यामुळे थंडावा मिळतो. हे थकलेल्या डोळ्यांना आराम देण्यास, त्यांना हायड्रेट करण्यास, सूज कमी करण्यास आणि कोरडेपणा टाळण्यास मदत करते. हे डोळ्यांखालील त्वचेला निरोगी ठेवते जेणेकरून मेकअपचा जास्त परिणाम होत नाही..मानेवर मॉइश्चरायझरस्किनकेअरच्या दोन्ही स्टेप पूर्ण केल्यानंतर मलायका मानेला मॉइश्चरायझरने मसाज करते. हे महत्वाचे आहे कारण सेलिब्रिटी अनेकदा त्यांच्या मानेवर तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर मेकअप करतात. मॉइश्चरायझरशिवाय मेकअप केल्याने अकाली सुरकुत्या आणि बारीक रेषा येऊ शकतात. .लिप बामशेवटी, मलायका अरोरा लिपस्टिकलावणयापूर्वी लिप बाम वापरते. व्हिडिओमध्ये ती स्पष्ट करते की ती लिप बाम वापरत असताना, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही लिप प्लंपर देखील वापरू शकता. आपल्या ओठांवरची त्वचा खूप नाजूक असते आणि लिपस्टिकचे अनेक थर लावल्याने ती कोरडी होऊ शकते, ज्यामुळे ओठ फाटू शकतात. तुमचे ओठ हायड्रेट ठेवण्यासाठी तुम्ही लिप बाम देखील वापरावे..मिनी फॅनमेकअपपूर्वी त्वचेची काळजी घेतल्यानंतर मलायका अरोराने अखेर तिचा चेहरा एका मिनी फॅनने सुकवला आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षीही जर तुम्हाला मलायका अरोरासारखे तरुण दिसायचे असेल, तर मेकअपपूर्वी त्वचेची काळजी घेण्यासाठीच्या या टिप्स नक्की फॉलो करा.