Fashion Tips : ट्रेण्ड्सच्या मागे धावू नका! मानसी नाईकच्या या फॅशन टिप्स तुम्हाला बनवतील अधिक सुंदर

Personal style : पारंपरिक कपडे परिधान केल्यावर भारतीयत्वाचा एक वेगळाच अभिमान वाटतो आणि ते कपडे सगळ्या वयात शोभतात. मी तरी प्रसंगानुसार, वेळेनुसार साडी अथवा पंजाबी ड्रेसेस घालते. कोणत्याही खास प्रसंगी साडी नेसल्यावर कोणत्याही स्त्रीचं सौंदर्य आणखी उजळून दिसतं. त्यामध्ये गोड परिपक्वता आणि सौंदर्य उजळून दिसतं. .साडी हे तर टाइमलेस आउटफिट आहेच. ड्रेस यासाठी प्रेफर करते, की कम्फर्ट हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे. मला कॉलेजपासूनच साड्या नेसण्याची सवय आहे. स्टाइलच्या दृष्टीनं पाहिलं, तर मी माझं स्टायलिंग स्वतः करते. माझी स्टाइल ही वेगळी आहे आणि ती मी जोपासू इच्छिते. त्यामुळे बऱ्याच मोठ्या इव्हेंट्समध्ये मी माझी स्टाइल स्वतः केलेली आहे..आपल्या भारतात दोन गोष्टींना फार मानलं जातं - एक म्हणजे क्रिकेटपटू आणि दुसरे कलाकार. मी कलाकारांमध्ये मोडते. माझे जे काही पर्सनल फॅशन आयकॉन आहेत ते ब्लॅक ॲंड व्हाइट काळापासून आहेत. मला ज्येष्ठ कलाकार जे परिधान करायचे, स्वतःला जसं प्रेझेंट करायचे ते जास्त आवडतं. .अर्थात बदल हा देखील फार महत्त्वाचा भाग आहे. change should be constant, त्यामुळे आलिया भट्ट, प्रियांका चोप्रा, दीपिका पदुकोण या अभिनेत्री मला फार आवडतात. त्यांची स्टाइल, त्या ज्या पद्धतीने स्वतःला प्रेझेंट करतात, ते मला खूप भावतं. ती डिसेंसी मलाही पुढे न्यायची आहे. साधेपणातच खरं सौंदर्य असतं. हाच माझा फॅशन फंडा आहे. उगीचच ट्रेंड आलाय म्हणून आपण तो फॉलो केलाच पाहिजे हे गरजेचं नाहीये. 'Don't follow trends blindly, follow what suits you.' प्रत्येक ट्रेंड आपल्यासाठी नसतो. .आपल्याला शोभतील असे आऊटफिट्स घालणं, तसे रंग निवडणं गरजेचं असतं. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःचा गोडवा त्या आऊटफिटमध्ये घालणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यानं तुमचं सौंदर्य आणखी खुलून दिसेल. माझा मूड, वातावरण आणि स्किन टोन लक्षात घेऊन मी माझ्यासाठी कपडे निवडते. .आऊटफिटपेक्षा ते कसे कॅरी करतो, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. म्हणून माझा आत्मविश्वास मी जपते. कारण तुम्ही काहीही कपडे परिधान केले असले, तरी तुमच्या वाइब्ज आणि तुमचा पॉझिटिव्हनेस लोकांपर्यंत आधी पोहोचतो. त्यामुळे आधी आत्मविश्वास परिधान करा, तुमची स्टाइल आपोआप लोकांपर्यंत पोचेल..Work-Life Balance for Women: महिलांनी कामासोबतच आरोग्यही सांभाळावे : ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर.फॅशन टिप्स न्यूट्रल शेड्स तुमचा वॉर्डरोब एलिगंट ठेवतात. योग्य पादत्राणं निवडणं आउटफिटइतकंच महत्त्वाचं आहे. लेअरिंग केल्यावर लूक इंटरेस्टिंग होतो. परफ्युम्स आणि वैयक्तिक स्वच्छता हा सुद्धा फॅशनचाच भाग आहे. सोशल मीडियावरून कल्पना घ्या; पण कॉपी करू नका. तुमची 'सिग्नेचर स्टाइल' असू द्या.(शब्दांकन : प्रियांका सत्यवान).