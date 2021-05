शोधा म्हणजे सापडेल! 'या' फोटोत लपलेला उंट शोधून दाखवा

सोशल मीडियावर अनेकदा नेटकऱ्यांना कोड्यात पाडणारे फोटो किंवा पझल व्हायरल होत असतात. विशेष म्हणजे सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळात अनेक जण टाइमपास म्हणून किंवा उत्सुकता म्हणून हे पझल सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये असंख्य प्राणी दिसत असून त्यातून उंटाचा फोटो शोधून दाखवा असं सांगण्यात आलं आहे. हा फोटो प्रचंड गुंतागुंतीचा असून अनेकांना त्यातील उंट काही सापडलेला नाही. मात्र, उत्सुकतेपोटी अनेक जण हा फोटो निरखून पाहात आहेत. (Many animals hidden in this photo, but where is the camel; Find out if you’re smart!)

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला फोटो हा फोटो भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी दीपांशु काबरा यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये प्राण्यांच्या सहाय्याने एका माणसाचा चेहरा रेखाटण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यात असंख्य प्राणी दिसत आहेत. परंतु, यात एक उंटदेखील लपला आहे. तो शोधा असं काबरा यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे.

दरम्यान, हा फोटो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून आतापर्यंत २ हजारांपेक्षा जास्त लाइक्स या फोटोला मिळाले आहेत. तर, २० पेक्षा जास्त जणांनी हा फोटो रिट्विट केला आहे.