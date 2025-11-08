फास्टम फास्ट.. ब्रेकफास्ट!

राजीव तांबेम्हणजे मी मराठीप्रेमी असलो, तरी मला नाश्ता या शब्दापेक्षा ‘ब्रेकफास्ट’ हा शब्द खूप आवडतो. कारण या इंग्रजी शब्दाची फोड आणि त्यावेळची कृती यांचा अनन्यसाधारण संबंध आहे. सकाळी शाळेत जाण्याआधी मुले ब्रेकफास्ट करत असताना किंवा मुलांकडून करवून घेत असताना, या ब्रेकफास्ट शब्दाची अनेक काँबिनेशन्स तुम्हाला पाहायला’ मिळत असतात. आणि यातूनच तुम्हाला अनेक गोष्टी समजतात. म्हणजे त्या मुलाचे आरोग्याचे प्रश्न काय असू शकतात? मुलगा आणि पालक यांचे नातेसंबंध कसे आहेत? घरात मुलांसाठी निर्भय वातावरण आहे का? मुलांच्या आवडी-निवडीचा विचार घरात केला जातो का? आणि मुख्य म्हणजे पालक मुलावर सतत ‘उपदेशांची फवारणी’ करत आहेत का?.मी तुम्हाला पाहिलेले काही ‘ब्रेकफास्ट’ सांगतो. त्यातला तुमच्या ओळखीचा कुठला आहे, ते तुम्हीच ठरवा. आणि नाही ओळखता आला तर मुलाची मदत घ्या आणि निर्धास्त व्हा. प्रकार एक. याचे नाव आहे, फास्ट.. फास्ट.. फास्ट आणि मग ब्रेक. सकाळपासूनच प्रत्येक गोष्टीसाठी घाई घाई करायची. ‘नाहीतर काय अनर्थ होईल’ याचं एक काल्पनिक पण भयाण चित्र रंगवायचं. आणि.. पानात काही वाढण्याच्या अगोदरच मुलांना खाण्याची घाई घाई करायची. तो खात असताना त्याला खाण्याचं महत्त्व समजावून सांगत मुलगा मागत नसला तरी त्याला वाढत राहणं. नंतर मुलानं वैतागून डिश लांब ढकलणं किंवा उष्टा हात कपाळावर मारत ‘घाई पालकांना’ जळजळीत लूक देणं..प्रकार दोन. याचं नाव आहे, ब्रेक... फास्ट.. ब्रेक.. फास्ट. या प्रकारात ब्रेकफास्ट आणि अभ्यास एकाचवेळी सुरू असतो. वही उघडून हातात पेन घ्यायचं यासाठी छोटा ब्रेक. मग तोंडात घास कोंबून मुलाने चावत-चावत (किंवा गिळत गिळत) विचारायचं, ‘सेव्ह इनटू थ्री मायनस टू किती?’ नंतर आकाशवाणीप्रमाणे ‘पालकवाणी’ झाल्यावर ते लिहिण्यासाठी ब्रेक. मग दुसरा घास कोंबणे.. या प्रकारे.प्रकार तीन. इंग्रज खरोखरच हुशार होते. त्यांनी ब्रेकफास्टमधल्या ‘फास्ट’चा आणखी एक अर्थ ‘उपवास’ असाही सांगून ठेवला आहे. त्यामुळे आपल्यातील काही पालक जे इंग्रजांपेक्षाही हुशार आहेत, ते या दुसऱ्या अर्थाचा पुरेपूर उपयोग करतात. म्हणून या प्रकाराचं नाव आहे, फास्ट.. फास्ट.. फास्ट.. ब्रेकफास्ट... ब्रेक.. फास्ट फास्ट!! चमचमीत किंवा अतिसात्त्विक ब्रेकफास्ट टेबलावर तयार आहे; पण मुलाचा होमवर्क तयार नाहीये, म्हणजे कंप्लीट झाला नाहीये. म्हणून आधी अर्धा होमवर्क कंप्लीट कर, मग अर्धा ब्रेकफास्ट खा. मग पुन्हा होमवर्क. म्हणजे ‘आधी फास्टिंग मग ब्रेकफास्टिंग’ अशी पद्धत..Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.प्रकार चार. हा प्रकार ‘संस्कारी पालकांच्या’ घरी दिसून येऊ शकतो. याचं नाव आहे, ‘फास्ट फास्ट फास्ट ब्रेक, फास्ट फास्ट फास्ट ब्रेक’. मुलानं फास्ट खावं, फास्ट खाल्यानं मुलाची फास्ट वाढ व्हावी आणि त्याचवेळी मुलावर फास्ट संस्कारही व्हावेत असा ट्रिपल डोस दिल्यानंतरच मुलगा ब्रेकफास्टचा एक(च) घास खाऊ किंवा गिळू शकतो. पहिल्या फास्टमध्ये ‘मुलानं लवकर खाण्यासाठी काय काय करावं’ याचं सप्रयोग मार्गदर्शन पालक करतात. उदा. काटाचमचा कसा धरावा, घास कसा आणि केवढा घ्यावा, घास घेताना किती खाली वाकावं इत्यादी. सेकंड फास्टमध्ये, फास्ट वाढ होण्यासाठी ‘या ब्रेकफास्टमध्ये असणारे प्रोटिन्स, फायबर आणि कार्ब यांचं संतुलित प्रमाण आणि दुधातून मिळणारं कॅल्शियम’ असं काहीसं व्हिटॅमिन पालकांच्या तोंडातून गळत असतं. तिसऱ्या फास्टमध्ये ‘फास्ट संस्कार’ सुरू होतात. उदा. जगातली सगळी मोठी माणसं हुशार असतात म्हणून त्यांच्या पाया पडलं पाहिजे. शाळेत कधीच कुणाशी भांडायचं नाही. मन लावून अभ्यास करायचा वगैरे. नंतर ब्रेकफास्टला सुरुवात..खरंतर मला अजून काही प्रकार माहीत आहेत; पण सारखं मीच सांगत बसण्यापेक्षा जर तुम्हीच तुमच्या किंवा तुमच्या शेजारच्यांच्या घरातला ‘ब्रेकफास्ट प्रकार’ यांचं निरीक्षण केलंत तर माझ्याही ज्ञानात भर पडेल.‘जे पालक ब्रेकफास्ट करताना आपल्या मुलाचं बोलणं शांतपणे ऐकून घेतात त्यांच्या मुलांचा विकास आणि वाढ फास्ट होते’ ही चिनी म्हण सदैव लक्षात ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.