लाइफस्टाइल

फास्टम फास्ट.. ब्रेकफास्ट!

ब्रेकफास्टच्या वेळेस मुलांच्या घरातील वागण्यावरून त्यांचे आरोग्य, पालक-संबंध, आणि घरातील वातावरण कसे समजून घ्यावे, यावर विनोदी आणि विश्लेषणात्मक भाष्य करणारा लेख.
The Meaningful Connection of 'Breakfast'

The Meaningful Connection of 'Breakfast'

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजीव तांबे

म्हणजे मी मराठीप्रेमी असलो, तरी मला नाश्ता या शब्दापेक्षा ‘ब्रेकफास्ट’ हा शब्द खूप आवडतो. कारण या इंग्रजी शब्दाची फोड आणि त्यावेळची कृती यांचा अनन्यसाधारण संबंध आहे.

सकाळी शाळेत जाण्याआधी मुले ब्रेकफास्ट करत असताना किंवा मुलांकडून करवून घेत असताना, या ब्रेकफास्ट शब्दाची अनेक काँबिनेशन्स तुम्हाला पाहायला’ मिळत असतात. आणि यातूनच तुम्हाला अनेक गोष्टी समजतात. म्हणजे त्या मुलाचे आरोग्याचे प्रश्न काय असू शकतात? मुलगा आणि पालक यांचे नातेसंबंध कसे आहेत? घरात मुलांसाठी निर्भय वातावरण आहे का? मुलांच्या आवडी-निवडीचा विचार घरात केला जातो का? आणि मुख्य म्हणजे पालक मुलावर सतत ‘उपदेशांची फवारणी’ करत आहेत का?

Loading content, please wait...
marathi
breakfast
Study
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com