Margashirsha Month 2025: यंदा मार्गशीर्ष महिना कधी पासून सुरु आहे? जाणून घ्या पूजा विधी अन् महत्त्व

Margashirsha Month Significance And Rituals: हिंदू धर्मात मार्गशीर्ष महिन्याला अत्यंत पवित्र आणि धार्मिक महत्वाचा मानला जातो. यंदा हा महिना २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होत आहे. जर तुम्ही या महिन्यात पूजा, व्रत आणि दानधर्म करण्याचा विचार करत असाल, तर जाणून घ्या पूजा विधी आणि मार्गशीर्ष महिन्याचे महत्व
  1. मार्गशीर्ष महिना धार्मिक दृष्ट्या पवित्र मानला जातो आणि भक्तिप्राप्तीसाठी महत्वाचा आहे.

  2. या महिन्यातील गुरुवार महालक्ष्मी व्रत आणि श्रीकृष्णपूजा केल्यास घरात समृद्धी, वैभव आणि मानसिक शांती मिळते.

  3. दान, सात्त्विक आहार, पूजा आणि व्रत करण्याने पुण्य प्राप्त होते.

Margashirsha Mahina Puja 2025: कार्तिक महिन्यानंतर मार्गशीर्ष महिन्याला सुरुवात होते. हिंदू धर्मात हा महिना धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पवित्र आणि महत्वाचा मानला जातो. असे मानले जाते की भगवान श्रीकृष्णाला हा महिना अत्यंत आवडतो, त्यामुळे या महिन्यात केलेली भक्तिप्राप्ती विशेष पुण्यकारी ठरते.

