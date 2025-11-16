Margashirsha Month 2025: यंदा मार्गशीर्ष महिना कधी पासून सुरु आहे? जाणून घ्या पूजा विधी अन् महत्त्व

Summery मार्गशीर्ष महिना धार्मिक दृष्ट्या पवित्र मानला जातो आणि भक्तिप्राप्तीसाठी महत्वाचा आहे.या महिन्यातील गुरुवार महालक्ष्मी व्रत आणि श्रीकृष्णपूजा केल्यास घरात समृद्धी, वैभव आणि मानसिक शांती मिळते.दान, सात्त्विक आहार, पूजा आणि व्रत करण्याने पुण्य प्राप्त होते..Margashirsha Mahina Puja 2025: कार्तिक महिन्यानंतर मार्गशीर्ष महिन्याला सुरुवात होते. हिंदू धर्मात हा महिना धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पवित्र आणि महत्वाचा मानला जातो. असे मानले जाते की भगवान श्रीकृष्णाला हा महिना अत्यंत आवडतो, त्यामुळे या महिन्यात केलेली भक्तिप्राप्ती विशेष पुण्यकारी ठरते..मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार हा महत्वाचा दिवस आहे. आणि या दिवशी मुली आणि विवाहित स्त्रिया महालक्षमीचे व्रत करतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या व्रतामुळे घरात वैभव, समृद्धी, यश आणि लक्ष्मी देवीची कृपा प्राप्त होते..Teacher Recruitment: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्रीय विद्यालयात 9000 पेक्षा जास्त पदांसाठी मोठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कुठे अन् कसा करावा .यंदा २० नोव्हेंबरला कार्तिक महिना संपल्यानंतर लगेच २१ नोव्हेंबरपासून मार्गशीर्ष महिन्याला सुरुवात होणार आहे. या महिन्यात एकूण ४ गुरुवार येणार असून पहिला मार्गशीर्ष गुरुवार २७ नोव्हेंबर रोजी आहे.मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरूवारपहिला गुरुवार : २७ नोव्हेंबरदुसरा गुरुवार : ०४ डिसेंबरतिसरा गुरुवार : ११ डिसेंबरचौथा गुरुवार १८ डिसेंबर.मार्गशीर्ष महिन्याचे धार्मिक महत्त्वमार्गशीर्ष महिना भक्ती, सात्त्विकता आणि पुण्यसंचयाचा महिना मानला जातो.भगवद् गीतेमध्येही या महिन्याचे विशेष महत्त्व सांगितले आहे.या महिन्यात भक्तांनी केलेले व्रत, जप, पूजा आणि दान यामुळे घरात सुख, समृद्धी आणि मानसिक शांती प्राप्त होते..BOA Recruitment 2025: पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी! बँक ऑफ बडोदात 'अप्रेंटिस' पदांसाठी भरती जाहीर; पाहा कुठे मिळेल पोस्टिंग?.व्रत आणि पूजा विधीश्रीकृष्णाची पूजासकाळी ब्रह्ममुहूर्तावर उठून श्रीकृष्णाची पूजा करणे शुभ मानले जाते.मंत्रजप करणे, भगवद्गीतेचे पठण करणे आणि धुपारती करणे या काळात केले जाते.महालक्ष्मी व्रतविवाहित स्त्रिया प्रत्येक गुरुवारी महालक्ष्मी देवीची पूजा करतात.घरात पाटावर देवीची मांडणी करून व्रतकथा वाचली जाते, आरती केली जाते आणि खिरीचे नैवेद्य दाखवले जाते.शेवटच्या गुरुवारी सात सुवासिनींना घरी बोलवून शृंगाराचे सामान, व्रतकथा पुस्तक आणि केळी ओटीत ठेवून आदरातिथ्य केले जाते..दान आणि पुण्यमार्गशीर्ष महिन्यात अन्नदान, वस्त्रदान आणि गरजू लोकांना मदत करणे अत्यंत पुण्याचे मानले जाते.या महिन्यात केलेले दान आणि उपासना देवी-देवतांची कृपा प्राप्त करून सुख, समृद्धी आणि मानसिक शांती देते.सात्त्विक आहारमार्गशीर्ष महिन्यात भक्त सात्त्विक आहार घेतात, मांसाहार टाळतात आणि साधना व भक्तीत अधिक वेळ देतात.दिवसभरातील उपासना, जप आणि पूजा नियमित पद्धतीने करणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.