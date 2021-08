'या' पद्धतीने करा Meditation; मनात येणार नाहीत नकारात्मक विचार

निरोगी आणि दीर्घायुषी व्हावं असं प्रत्येकालाच वाटत असतं. त्यामुळे अनेक जण नियमितपणे योगासने, प्राणायाम, वर्कआऊट करत असतात. व्यायाम केल्यामुळे शारीरिक आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत मिळते. मात्र, शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य जपणंदेखील तितकंच गरजेचं आहे. म्हणूनच, मानसिक आरोग्यासाठी नियमितपणे मेडिटेशन Meditation , पुरेशी झोप घेणं गरजेचं आहे. परंतु, अनेक जणांना ध्यान करताना विविध अडचणी येतात. काहींचं ध्यान करण्यात लक्ष लागत नाही, कंटाळा येतो किंवा मनात वेगवेगळे विचार येतात. त्यामुळेच ध्यान करताना कोणत्या गोष्टींचं पालन करावं ते पाहुयात. (meditation tips why you fall sleepy during meditation and how to avoid it)

ध्यान करताना घ्या 'ही' काळजी

१. सुरुवातीच्या काळात दीर्घ ध्यान करु नका. अर्धातास- १ तास अशी सुरुवात करा.

२. ठराविक काळ आपल्याला शांत रहायचं आहे याची मानसिक व भावनिक तयारी करा.

३. लहान लहान सत्रात ध्यान करण्यास सुरुवात केल्यावर आपल्या मेंदूला ध्यान करण्याची सवय लागते. व पुढे जाऊन दीर्घकाळ सहज ध्यान करता येऊ शकते.

४. जेवणानंतर कधीही ध्यान करु नये.

५. सुरुवातीच्या काळात दीर्घश्वास घ्या.

६. एकाग्रता वाढवण्यासाठी शांत म्युझिक ऐका.

७. शक्यतो मोकळ्या जागी ध्यान करायला बसा.

८. ध्यान करताना इतर चिंता, विचार दूर ठेवायचा प्रयत्न करा.