Mehndi Hacks : नवऱ्याचं प्रेम जास्त असलं तरी हातावरची मेहंदी काही रंगत नाही? या ट्रिकने खुलवा मेहंदीचा रंग!

Mehndi Hacks : लग्न, सण, समारंभ असले की मुलींच्या सौदर्यांत अधिक भर घालते ती हातावरची मेहंदी. लग्नात तर हा एक सोहळाच असतो. नवरीच्या हातावर, पायावर उठलेली गडद रंगाची मेहंदी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं किती प्रेम आहे हे दाखवते असे म्हटले जाते.

फक्त मेहंदीच्या पाल्यापासून बनवलेली मेहंदी तर नामशेषच झाली आहे. पण सध्या मेहंदी केमिकलने रंगवली जाते. केमिकलमुळे अनेक तरूणींना मेहंदीची ऍलर्जीचाही सामना करावा लागतो. पूर्वी तर केवळ मेहंदीचा पाला चेचून त्याची पेस्ट करून मेहंदीचे पाच गोळे काढले जायचे. (Mehndi Hacks : Thick color of henna is not rising even after drying for a long time, how to make henna dark red?)

आता मेहंदीची स्टाईलही बदलली आणि मेहंदीचा रंगही. लालभडक होणारी मेहंदी आता काळीभोर दिसते. पण जर तुम्हाला या केमिकलशिवाय मेहंदी रंगवायची असेल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे.

तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की मेहंदीचा रंग 2-3 दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकत नाही, तुम्ही खूप प्रयत्न करा, तरीही तुम्हाला अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. चला जाणून घेऊया अशा कोणत्या युक्त्या आहेत ज्यांचा वापर करून त्याचा रंग गडद होऊ शकतो. आणि तो जास्त काळ टिकून राहील.

मेहंदी काढण्याआधी या गोष्टी करा

- मेहंदी लावण्याआधी सर्वात प्रथम आपल्या हाताना वॅक्स करा. असे केल्याने केस दूर होतात आणि सोबत त्वचेवरील मृत पेशी सुद्धा निघून जातात. यामुळे मेहंदी हातांवर अधिक जास्त चांगल्या पद्धतीने खुलते.

- जर तुम्हाला वॅक्स करून 1-2 दिवस झाले आहेत तर मेहंदी लावण्याआधी प्रथम स्कीनला एक्सफोलिएट करा. जेणेकरून त्वचेवर जमा मृत पेशी साफ होऊन जातील.

- स्कीन पोर्सची क्लिनिंग होईल आणि आपली तुमची त्वचा मेहंदीला चांगल्या प्रकारे शोषून घेईल.(Mehandi)

या गोष्टींच्या मदतीने मेहंदीचा रंग वाढेल

निलगिरी तेल

तुम्ही निलगिरी तेलाचा वापर कमी केला असेल, पण त्यामुळे मेंदीचा रंग गडद होऊ शकतो. मेंदी काढल्यानंतर हे तेल हाताला लावा आणि सुमारे ३० मिनिटांनी हात धुवा.

देसी तूप

ही रेसिपी आजींच्या काळापासून वापरली जात आहे. मेंदी सुकल्यावर ती न धुता काढा. आता दोन्ही हातांना देशी तूप लावा. तुम्हाला जास्त वेळ हात धुण्याची गरज नाही. असे केल्याने रंग गडद होईल. (Ghee)

बाम

मेहंदीचा रंग घट्ट होण्यासाठी डोक्याला बाम लावण्याचा ट्रेंडही गेल्या काही वर्षांत खूप वाढला आहे. सुकल्यानंतर मेंदी काढा आणि हातावर बाम चोळा. हात धुण्याआधी डोळे, तोंड आणि नाकाला स्पर्श न करण्याची काळजी घ्या, कारण बाममुळे चिडचिड होऊ शकते.

लवंग

लवंगाच्या मदतीने मेंदीचा रंग आणखीनच तीव्र होतो. यासाठी लवंग तव्यावर भाजून घ्या आणि मेंदी काढल्यानंतर लवंगातून निघणारा धूर हाताने भाजून घ्या. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही खोबरेल तेल मिक्स करूनही लावू शकता. (Beauty Hacks)

नारळ तेल

मेहंदी रंगण्यासाठी हातावर नारळ तेल देखील लावले जाते. तेलाच्या घर्षणामुळे मेहंदीला रंग चढतो. ज्यावेळी तुम्ही हातावरची सुकलेली मेहंदी काढायला जाता. त्यावेळी तुम्हाला हातावर नारळाचे तेल घ्यायचे आहे आणि हातवर चोळायचे आहे. हातावर तेल असल्यामुळे हात थोडे गरम झाल्यासारखे वाटेल. या उष्णतेमुळेच तुमची मेहंदी अगदी सुरेख रंगेल.

गडद रंगेल अशी मेहंदी पेस्ट घरीच बनवा

मेहंदीचा रंग डार्क यावा यासाठी स्त्रिया मेहंदी मिश्रण बनवताना अनेक टिप्स वापरतात. जसे की मेहंदी मिक्स करताना साधारण पाण्याऐवजी चहापत्तीचे पाणी वापरतात. म्हणजेच साखर टाकून ब्लॅक टी बनवा आणि थंड झाल्यावर साखर-चहापत्तीच्या या पाण्याला मेहंदीमध्ये मिक्स करा.

दुसरी पद्धत म्हणजे लिंबाचा रस होय. मेहंदी मिक्स करताना दोन ते तीन चमचा लिंबू रस मेहंदी मध्ये मिक्स करा. हा रस मिक्स करण्याआधी गाळून घ्या, जेणेकरून लिंबाच्या बिया आणि फायबर्स मेहंदीचा कोन ब्लॉक करणार नाही.