... या क्षणी पुरूष हमखास खोटं बोलतात

इंग्लंडच्या पोर्ट्समाऊथ विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासानुसार महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना खोटं बोलण्याची सवय जास्त असते. रोज आपल्या पत्नीशी एखाद-दुसऱ्या वेळेस खोटं बोलणं ही पुरुषांसाठी फार मोठी गोष्ट नसते. या अभ्यासातून असंही लक्षात आलं आहे की, खोटं बोलणाऱ्यांपैकी ४० टक्के जण आपल्या जोडीदाराशी प्रतारणा करतात. उर्वरीत ६० टक्के जण केवळ खोटंच बोलतात.

पुरुषांच्या खोटं बोलण्याच्या सवयीला महिलांची संशय घेण्याची सवय कारणीभूत असल्याचंही समोर आलं आहे. बऱ्याचदा पुरूष आपल्या पत्नी खूष करण्यासाठीही खोटं बोलतात. हे असं खोटं बोलणंही चुकीचंही म्हणता येत नाही. आता अशा काही गोष्टी पाहू या ज्या पुरूष कधीच मान्य करत नाहीत.

I can't live without you