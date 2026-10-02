Gen-Z & Millennial Dating: मिलेनियल जोडीदार Gen-Z ला डेट करतोय का? सर्व्हेमधून समोर आले क्रॉस-जेनेरेशनल डेटिंगचे रंजक पैलू!

Millennial and Gen-Z Dating Trends: डेटिंग जगतामध्ये सतत नवीन बदल पाहायला मिळत असतात. सामान्यतः मिलेनियल (Millennials) पिढीतील लोक इतर मिलेनियल जोडीदारासोबतच डेटिंग करताना दिसतात. पण, सध्या एक नवीन आणि वेगळाच ट्रेंड समोर आला आहे, ज्यामध्ये मिलेनियल आणि Gen-Z पिढीतील तरुण एकमेकांना डेट करत आहेत. याला 'क्रॉस-जेनेरेशनल डेटिंग' (Cross-generational dating) असे म्हटले जात आहे.जरी अनेकांना ही गोष्ट थोडी वेगळी किंवा विचित्र वाटत असली, तरी भारतात सक्रियपणे डेटिंग करणाऱ्या तरुणांनी या नव्या ट्रेंडचे काही सकारात्मक (Pros) आणि नकारात्मक (Cons) पैलू उघड केले आहेत..काय म्हणतात डेटिंग सर्व्हेचे निष्कर्ष?भारतीय डेटिंग ॲप 'क्वाकक्वाक' (QuackQuack) द्वारे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेमध्ये या क्रॉस-जेनेरेशनल डेटिंगबाबत रंजक खुलासे समोर आले आहेत. या सर्व्हेनुसार, दोन वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये वाढलेली मुले-मुली, ज्यांचे संवाद साधण्याचे मार्ग (Communication habits), पॉप कल्चरचे संदर्भ (Pop culture references) आणि प्रेमाची व्याख्या पूर्णपणे वेगळी असते, ते या सर्व फरकांवर मात करून एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत..Gen Z Communication Habits: ऑनलाइन असूनही मेसेजला रिप्लाय नाही! Gen Z च्या या वागण्याचा नेमका अर्थ काय?.या नात्यांमध्ये वयाचे अंतर (Age gap) हा केवळ एक भाग आहे, पण मुख्य आव्हान असते ते दोन वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या व्यक्तींचे एकत्र येणे. सर्व्हेदरम्यान एका उत्तरदात्याने मजेशीर अनुभव सांगताना म्हटले, "एका Gen-Z जोडीदाराने मला एकदा 'यू गॉट रिझ' (You got rizz) असे म्हटले, तेव्हा मला समजतच नव्हते की हे कौतुक है की टीका!" अशा प्रकारच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक फरकांमुळे या नात्यांमध्ये एक वेगळीच गंमत पाहायला मिळते..क्रॉस-जेनेरेशनल डेटिंगचे मुख्य पैलूवेगवेगळे संवाद कौशल्य: मिलेनियल पिढीचा संवाद साधण्याचा दृष्टिकोन आणि Gen-Z चा शॉर्ट्स, मीम्स आणि आधुनिक शब्दांचा वापर यात मोठा फरक असतो.पॉप कल्चर आणि आवडीनिवडी: दोन्ही पिढ्यांचे संगीत, चित्रपट आणि मनोरंजनाचे संदर्भ वेगवेगळे असतात, ज्यामुळे एकमेकांच्या आवडी जाणून घेण्यात नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात.रोमान्सची नवी व्याख्या: नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि भावना व्यक्त करण्याच्या पद्धतीत पिढीनुसार बदल स्पष्टपणे दिसून येतात.थोडक्यात सांगायचे तर, आजच्या काळात फक्त वयाचा विचार न करता दोन वेगळ्या विचारसरणीच्या व्यक्ती एकत्र येऊन आपले नाते कसे फुलवत आहेत, हे या नव्या ट्रेंडवरून स्पष्ट होते..Gen Z Redefining Work: ६३% भारतीय कंपन्यांमध्ये जेन-झींचा एक्स्ट्रा कामाला नकार! 'वर्क-लाइफ बॅलन्स फर्स्ट!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.