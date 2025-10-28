'मन प्रसन्न तर चेहरा खुलून दिसतो'! स्मिता शेवाळेचा सकारात्मक दृष्टिकोन अन् डार्क सर्कल्सवर नैसर्गिक उपाय!

स्मिता शेवाळेGlowing Skin Tips : आपला चेहरा म्हणजे आपल्या मनाचा आरसा आहे. मन प्रसन्न तर चेहरा खुलून दिसतो. सकारात्मक दृष्टिकोन तुमच्या विचारांना ताजंतवानं ठेवतं. म्हणूनच आपल्या विचारांना सतत सकारात्मकतेचं टॉनिक द्यायला हवं. .सुरुवातील जाणूनबुजून औषध घेतो तसं सर्व परिस्थितीत सकारात्मक राहण्याची सवय लावावी, मग आपोआप ते टॉनिक न वाटता आपली खिरापत होते. आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या अनुभवांना आपण सकारात्मकतेनं घेऊ लागतो. खरंतर हे अंगवळणी पडणंच गरजेचं असतं. सध्या ‘अभंग तुकाराम’ या माझ्या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनमुळे खूप धावपळ होत आहे. .Makeup Without Damaging Skin: त्वचा खराब न करता मेकअप कसा कराल? स्मिता शेवाळे सांगते मेकअपच्या आधी आणि नंतर घ्यायची काळजी .कामाचा वेग वाढला, की ताण वाढतोच; परंतु त्यामुळे होतंय काय, की म्हणावी तशी झोप पूर्ण होत नाही, आता झोप पूर्ण न झाल्यामुळे दिवसभर फ्रेश वाटत नाही. बऱ्याचदा उत्साह वाटत नाही, चिडचिड होते त्यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं येऊ लागतात. हे चक्र बिघडल्यामुळे मन अस्थिर होतंच. कुठलीच गोष्ट वेळेत म्हणावी तशी, मनासारखी होत नाही म्हटल्यानंतर चिडचिड होणं साहजिकच आहे..मग खिन्न मन नकारात्मक होऊ लागतं. त्याची शृंखला तयार व्हायला सज्ज होते. आत्ता मी म्हणाले तसं, सकारात्मकतेचं टॉनिक आपल्या विचारांना द्यायला हवं; पण शरीराला म्हणावा तसा आराम दिला नाही. मेंदूला विश्रांती मिळाली नाही. सकारात्मक राहणं कठीण आहे. म्हणूनच झोप, आहार अतिशय महत्त्वाचा. सुंदर दिसण्यासाठी त्वचेला आराम देणं गरजेचं असतं. .Glowing Skin Remedy : अभिनेत्री स्मिता शेवाळेचा 'मी टाईम' फंडा! ताणमुक्त चेहऱ्यासाठी घरगुती उपाय!.अशीच तुमचीही झोप न झाल्यामुळे ताण येत असेल आणि डोळ्याखाली वर्तुळ आली असतील तर हे करून बघा. १. पुरेशी झोप घ्या : रोज किमान सात-आठ तासांची झोप घ्या, कारण झोप शरीराची पुनर्बांधणी करून डोळ्यांखालील काळेपणा कमी करते. .२. थंड काकडीचे काप ठेवा : दररोज दहा मिनिटे काकडीचे काप डोळ्यांवर ठेवल्याने सूज व काळेपणा कमी होतो आणि त्वचेला थंडावा मिळतो. ३. ॲलोवेरा जेल वापरा : झोपण्यापूर्वी ॲलोवेरा जेल लावल्याने त्वचा हायड्रेट होते आणि नैसर्गिक तेज परत मिळते. ४. पाणी व आहारावर लक्ष द्या : दिवसभर पुरेसे पाणी प्या आणि व्हिटॅमिन E, C युक्त आहार घ्या, ज्यामुळे त्वचा आतून तजेलदार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.