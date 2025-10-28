लाइफस्टाइल

'मन प्रसन्न तर चेहरा खुलून दिसतो'! स्मिता शेवाळेचा सकारात्मक दृष्टिकोन अन् डार्क सर्कल्सवर नैसर्गिक उपाय!

Beauty Tips : मन आणि चेहरा प्रसन्न ठेवण्यासाठी अभिनेत्री स्मिता शेवाळेच्या खास टिप्स. नकारात्मकतेची शृंखला तोडण्यासाठी सकारात्मकतेचे टॉनिक, पुरेशी झोप आणि 'डार्क सर्कल्स' कमी करण्यासाठी उपाय
Glowing Skin Tips

Glowing Skin Tips

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्मिता शेवाळे

Glowing Skin Tips : आपला चेहरा म्हणजे आपल्या मनाचा आरसा आहे. मन प्रसन्न तर चेहरा खुलून दिसतो. सकारात्मक दृष्टिकोन तुमच्या विचारांना ताजंतवानं ठेवतं. म्हणूनच आपल्या विचारांना सतत सकारात्मकतेचं टॉनिक द्यायला हवं.

Loading content, please wait...
skin
Life
skin care
dark circles
health
Skin hydration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com